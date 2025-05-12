Дешевое еще не означает плохое: как А-92 заткнул за пояс А-95

Большинство водителей считают, что бензин А-95 имеет гораздо более высокое качество, чем А-92. Ноги у такого убеждения растут из утверждения, что чем выше октановое число, тем полезнее для автомобиля будет горючее. Но на самом деле все гораздо сложнее. Эксперты объяснили, действительно ли стоит переплачивать за А-95.

Водители не там ищут врага

Как бензин А-92, так и А-95 могут причинить вред топливной системе и двигателю вашего автомобиля. Ведь главное не то, что написано в чеке с заправки, а чистота продаваемого ею топлива. Вредные примеси могут присутствовать в обоих видах горючего, если дистрибьютор нечист на руку. В таком случае низкооктановое топливо без сомнительных компонентов – это гораздо лучший выбор, чем бензин более высокого класса, который уже после нескольких заправок забьет вам форсунки.

Высокое октановое число не равно чистоте

Многим водителям неизвестно, что все современное горючее, кроме переработанной нефти, содержит немало примесей. Любой бензин производится из базы, имеющей достаточно низкое октановое число – около 80 единиц. Остальные – это антидетонационные компоненты. И чем выше цифра на колонке с бензином, которым вы заправляйте ваш автомобиль, тем больше в нем антидетонационных примесей.

Если взглянуть на вопрос чистоты горючего именно под таким углом, то А-92 выигрывает не только по сравнению с А-95, но даже с А-98. Таким образом, чем дешевле бензин, тем он чище, ведь в нем значительно меньше антидетонантов. Так какой тогда смысл платить за «премиальный» статус?

Не стоит гоняться за высшим «октаном»

Давайте на чистоту: уберечь мотор от сомнительных отложений и налета можно и без вечной погони за высшим октановым числом. Следует сосредоточиться прежде всего на качестве горючего. Заправляйтесь только брендовым бензином с добавлением моющих примесей. Ведь именно они отвечают за чистоту и долгую беспроблемную работу вашего двигателя. Октановое число здесь вообще ни при чем.