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Дешевое еще не означает плохое: как А-92 заткнул за пояс А-95

Эксперты рассказали, почему топливо с более низким октановым числом может быть полезнее для вашего двигателя.

Дайнеко Наталія13.05.2025

Большинство водителей считают, что бензин А-95 имеет гораздо более высокое качество, чем А-92. Ноги у такого убеждения растут из утверждения, что чем выше октановое число, тем полезнее для автомобиля будет горючее. Но на самом деле все гораздо сложнее. Эксперты объяснили, действительно ли стоит переплачивать за А-95.

Водители не там ищут врага

Как бензин А-92, так и А-95 могут причинить вред топливной системе и двигателю вашего автомобиля. Ведь главное не то, что написано в чеке с заправки, а чистота продаваемого ею топлива. Вредные примеси могут присутствовать в обоих видах горючего, если дистрибьютор нечист на руку. В таком случае низкооктановое топливо без сомнительных компонентов – это гораздо лучший выбор, чем бензин более высокого класса, который уже после нескольких заправок забьет вам форсунки.

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Высокое октановое число не равно чистоте

Многим водителям неизвестно, что все современное горючее, кроме переработанной нефти, содержит немало примесей. Любой бензин производится из базы, имеющей достаточно низкое октановое число – около 80 единиц. Остальные – это антидетонационные компоненты. И чем выше цифра на колонке с бензином, которым вы заправляйте ваш автомобиль, тем больше в нем антидетонационных примесей.

Если взглянуть на вопрос чистоты горючего именно под таким углом, то А-92 выигрывает не только по сравнению с А-95, но даже с А-98. Таким образом, чем дешевле бензин, тем он чище, ведь в нем значительно меньше антидетонантов. Так какой тогда смысл платить за «премиальный» статус?

Не стоит гоняться за высшим «октаном»

Давайте на чистоту: уберечь мотор от сомнительных отложений и налета можно и без вечной погони за высшим октановым числом. Следует сосредоточиться прежде всего на качестве горючего. Заправляйтесь только брендовым бензином с добавлением моющих примесей. Ведь именно они отвечают за чистоту и долгую беспроблемную работу вашего двигателя. Октановое число здесь вообще ни при чем.

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Дайнеко Наталія13.05.2025
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