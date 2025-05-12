Українські пенсіонери ризикують залишитися без пенсії: кому та за що можуть скасувати виплати

Деяким українським пенсіонерам можуть припинити виплачувати пенсії. У Пенсійному фонді назвали дві основні причини скасування пенсійних виплат, а також пояснили, як їх повернути.

За що можуть позбавити пенсії?

Залишитися в без пенсії українці похилого віку можуть у двох випадках:

Непроходження чи невчасне проходження фізичної ідентифікації. Відсутність руху коштів на рахунку протягом більш ніж 6 місяців.

Згадно із діючим законодавством, а також постановою Кабміну №299 від 11.02.2025 р., цього цілком достатньо, щоб держава перестала нараховувати пенсію на банківську карту пенсіонера або виплачувати її через поштове відділення.

У Пенсійному фонді України пояснили, що під час війни вже встигли припинити нарахування виплат багатьом пенсіонерам. Адже громадяни похилого віку масово виїздять за кордон чи переїздять до більш безпечних регіонів, забуваючи про деякі обов’язкові до виконання формальності. Тож ситуація з припиненням виплат дуже часто трапляється саме серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повернути собі пенсію?

У Пенсійному фонді також пояснили, що припинення виплат не носить остаточний характер. Пенсіонер у будь-який момент може відновити нарахування пенсії, хоч для цього й доведеться докласти певних зусиль. А саме:

пройти фізичну ідентифікацію;

подати до ПФУ заяву, у якій зазначити свій актуальний банківський рахунок.

Що стосується заяви то подати її можна двома способами:

Особисто – відвідавши філію Пенсійного фонду. Онлайн – скориставшись порталом електронних послуг ПФУ та підтвердивши свою заяву під час відеоконференції або за допомогою Дія.Підпису.

Як поновити виплати, знаходячись за кордоном?

Пенсіонери, що перебувають за кордоном, можуть поновити виплати за допомогою письмової заяви. Її потрібно надіслати до філії Пенсійного фонду за останнім місцем реєстрації. До такої заяви необхідно додати:

довідку про те, що пенсіонер живий (видають в українському посольстві);

інші документи, перелічені у постанові №299.

Нарахування пенсійних виплат можуть відновити також українцям, що проживають на тимчасово купованих територіях. Але це можливо тільки за умови, що вони не отримують виплат від російської федерації.