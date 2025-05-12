Названо еще одно место, где могут проверять военный билет: украинцы приходят туда самостоятельно и попадают прямо в военкомат

В Украине военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, как оказалось, обязаны предъявлять свои военные документы не только представителям ТЦК, но и работникам Нацполиции. Причем попросить их об этом могут даже в полицейском участке при обращении с жалобой или другим заявлением. Что это: внезапное изменение правил или такие меры были правомерны всегда?

Пришел как пострадавший, а получил повестку

В соцсетях недавно было опубликовано несколько сообщений о проверке полицейскими военно-учетных документов граждан во время их обращения в полицию. Большинство сообщений – дело рук граждан, собственно попавших в такую ​​ситуацию, а также их адвокатов.

Обращаясь в полицию с заявлением о совершенном в их отношении преступлении, например ограблении или нападении, украинцы по просьбе полицейских были вынуждены показать свои военно-учетные документы. Но действительно ли представители Нацполиции имели право интересоваться такой информацией о пострадавшем? Разрешено ли вообще проверять военный билет или другие военно-учетные документы в отделении полиции, да еще при таких обстоятельствах?

Ответ Нацполиции открыл украинцам глаза

Руководство Национальной полиции ситуацию с проверкой документов у пострадавших прокомментировало, ссылаясь на предписания законодательства. Оказывается, что п. 1 ч. 1 ст. 31 закона о Национальной полиции действительно предусматривают проверку документов. Это считается своего рода превентивной мерой.

Об этом сообщил первый заместитель главы департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский. Также он уточнил, что согласно ч.2 ст. 32 того же закона во время военного положения или мобилизации полицейские могут требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявления не только паспорта или, например, водительских прав, а также военного билета.

Более того, руководители территориальных подразделений Национальной полиции могут по обращению ТЦК и СП, органов Службы безопасности Украины или разведывательных органов организовывать административное задержание военнообязанных и резервистов, а также доставлять их в военкомат в случае совершения ими административных правонарушений. В частности, речь идет о правонарушениях по статьям 210 и 210-1 кодекса об админправонарушениях.

Задержание в таком случае производится независимо от того, где правонарушитель состоит на военном учете. Его доставляют в местный военкомат, разведывательные органы или органы СБУ, где собственно и решают его дальнейшую судьбу.