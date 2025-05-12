Названо ще одне місце, де можуть перевіряти військовий квиток: українці приходять туди самотужки і потрапляють просто до військомату

В Україні військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, як виявилося, зобов’язані пред’являти свої військові документи не лише представникам ТЦК, а й працівникам Нацполіції. Причому попрохати їх про це можуть навіть у поліцейському відділку під час звернення зі скаргою чи будь-якою іншою заявою. Що це: раптова зміна правил чи такі заходи були правомірними завжди?

Прийшов як постраждалий, а натомість отримав повістку

У соцмережах нещодавно було опубліковано кілька дописів про перевірку поліцейськими військово-облікових документів громадян під час їх звернення до поліції. Більшість дописів – справа громадян, які власне потрапили в таку ситуацію, а також їх адвокатів.

Звертаючись до поліції із заявою про вчинений щодо них злочин, наприклад пограбування чи напад, українці на прохання поліцейських були змушені показати свої військово-облікові документи. Та чи справді представники Нацполіції мали право цікавитися такою інформацією про постраждалого? Чи дозволено взагалі перевіряти військовий квиток чи інші військово-облікові документи у відділку поліції, та ще й за таких обставин?

Відповідь Нацполіції відкрила українцям очі

Керівництво національної поліції ситуацію із перевіркою документів у постраждалих прокоментувало, ссилаючись на приписи закондавства. Виявляється що п. 1 ч. 1 ст. 31 закону про Національну поліцію перевірка документів передбачена і вважається свого роду превентивним заходом.

Про це повідомив перший заступник голови департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський. Також він уточнив що згідно із ч.2 ст. 32 того ж закону під час дії воєнного стану чи мобілізації поліцейські можуть вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явлення не лише паспорту чи, наприклад, водійських прав, а також військового квитка.

Ба більше, керівники територіальних підрозділів Національної поліції можуть за зверненням ТЦК та СП, органів Служби безпеки України чи розвідувальних органів організовувати адміністративне затримання військовозобов’язаних та резервістів, а також доставляти їх до військомату в разі вчинення ними адміністративних правопорушень. Зокрема ідеться про правопорушення за статтями 210 та 210-1 кодексу про адмінправопорушення.

Затримання в такому разі відбувається незалежно від того де правопорушник перебуває на військовому обліку. Його доставляють до місцевого військомату, розвідувальних органів чи органів СБУ, де власне й вирішують його подальшу долю.