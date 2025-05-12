Эксперты поделились секретной настройкой, которая есть в роутерах и способна повышать скорость интернета

Довольно часто пользователи наблюдают, что скорость интернета может меняться в течение дня. Например, днем ​​она нормальная, а к вечеру становится медленнее. Конечно, это многих раздражает. Некоторые думают, что виноват провайдер, другие считают, что дело в уже устаревшем роутере и нуждающееся в замене. Но прежде, чем жаловаться на поставщика услуг или обновлять роутер, попробуйте одну простую настройку. Возможно, после этого все ваши проблемы со скоростью интернета сразу исчезнут.

Может быть перегружен канал связи

Такую проблему очень часто наблюдают именно в многоэтажках, где у каждой квартиры есть интернет и не редко от одного провайдера. Чтобы ускорить свой интернет, следует попытаться перейти на другой канал связи. Сделать это можно в настройках роутера.

Откройте настройки роутера и введите один из стандартных IP адресов, например, 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Далее ищите раздел, который называется «Беспроводной режим» и вручную выберите канал связи под номером 10, 11 или 12. Сохраните эту настройку и перезагрузите роутер.

Эксперты говорят, что почти все роутеры по умолчанию используют каналы связи от 1 до 9. Соответственно, если рядом есть много роутеров, ловящих один сигнал, эти сигналы могут немного замедляться. Также некоторые современные роутеры имеют функцию, позволяющую автоматически выбирать самый свободный канал связи. Проверьте, нет ли вашего маршрутизатора таковой.

Еще несколько советов

Также эксперты говорят, что роутер нельзя часто перезагружать. То есть если вы имеете привычку выключать роутер на ночь или днем, когда никого нет дома, то это очень плохо для устройства. Каждый раз он словно сбрасывается к базовым настройкам и тратит много энергии на подключение к сигналу. Это и ухудшает скорость интернета и отрицательно сказывается на долговечности самого устройства.