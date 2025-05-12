Експерти поділилися секретним налаштуванням, яке є у роутерах та здатне підвищувати швидкість інтернету

Доволі часто користувачі спостерігають, що швидкість інтернету впродовж дня може змінюватися. Наприклад, вдень вона нормальна, а під вечір стає повільнішою. Звісно ж, це багатьох дратує. Дехто думаю, що винен провайдер, інші вважають, що справа в роутері, який вже застарілий й потребує заміни. Та перш ніж скаржитись на постачальника послуг, чи оновлювати роутер, спробуйте одне просте налаштування. Можливо після цього, всі ваші проблеми зі швидкістю інтернету, одразу зникнуть.

Може бути перевантаженим канал звʼязку

Таку проблему дуже часто спостерігають саме у багатоповерхівках, де у кожній квартирі є інтернет й не рідко від одного провайдера. Щоб пришвидшити свій інтернет, варто спробувати перейти на інший канал звʼязку. Зробити це можна у налаштуваннях роутера.

Відкрийте налаштування роутера й у стрічку браузера введіть одну з стандартних IP адрес, наприклад, 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Далі шукайте розділ, який називається «Бездротовий режим» і вручну оберіть канал звʼязку під номером 10, 11, або 12. Збережіть це налаштування й перезавантажте роутер.

Експерти кажуть, що майже всі роутери за замовчуванням використовують канали звʼязку від 1 до 9. Відповідно, якщо поруч є багато роутерів, що ловлять один сигнал, то ці сигнали можуть трохи сповільнюватись. Також деякі сучасні роутери мають функцію, яка дозволяє їм автоматично обирати найвільніший канал звʼязку. Перевірте, чи ваш маршрутизатор немає такої.

Ще кілька порад

Також експерти кажуть, що роутер не можна часто перезавантажувати. Тобто якщо ви маєте звичку вимикати роутер на ніч, або вдень, коли нікого немає вдома, то це дуже погано для пристрою. Щоразу він наче скидається до базових налаштувань й витрачає багато енергії на підʼєднання до сигналу. Це і погіршує швидкість інтернету і негативно впливає на довговічність самого пристрою.