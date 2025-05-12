Семилетние испытания завершились: названы три знака Зодиака, в жизни которых начинается счастливый период

Астрологи уверяют, что за последние семь лет Уран крайне сильно влиял на жизнь представителей некоторых знаков Зодиака. Они подвергались ряду испытаний, испытывали много проблем и негативных эмоций. Лишь сильнейшие смогли выстоять и извлечь из этого периода много кармических уроков. Теперь их жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Облегчения ощутят и те представители данных знаков, которые не сумели сделать никаких выводов из всех уроков, что подбрасывала им судьба.

Телец

Астрологи говорят, что сложный период сопровождает вас с 2018 года и только в 2025 году вы сможете выдохнуть с облегчением. Если раньше вы не чувствовали стабильности в завтрашнем дне и чувствовали себя так, как будто живете не свою жизнь, то теперь все изменится. Некоторую душевную лёгкость вы почувствуете уже с первых месяцев этого года. А вот во второй половине, когда Уран полностью перестанет влиять на ваш знак, весь хаос исчезнет из вашей жизни. Вы обретете финансовую стабильность и уверенность в себе. Однако готовьтесь и к потерям. Все лишнее будет уходить из вашей жизни и это могут быть как вещи, так и люди.

Скорпион

У Скорпионов за последние несколько лет был тяжелый период в личной жизни. Много боли, потери, разочарования и недоверия к людям. В 2025 году все это постепенно будет меняться. Вас снова заставят поверить людям, и это будет правильное решение. Вы найдете гармоничные отношения и, наконец, сможете почувствовать себя счастливым человеком.

Водолей

И третий знак, который избавится от влияния Урана — это Водолей. Ваша жизнь тоже была совсем не простой. Многие проблемы, неопределенности, подвешенные состояния — все это сильно истощало и провоцировало стресс. Наконец-то все это останется позади. Вы снова почувствуете опору под ногами и поймете, в каком направлении следует двигаться, чтобы начать жить в гармонии с собой и этим миром.