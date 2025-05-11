Не только хлопок: 4 ткани, которые спасают от жары летом

Лето – это время, когда наша одежда должна быть не только стильной, но и максимально комфортной, помогая телу дышать. Традиционно для жаркой погоды выбирают хлопок и лен. Эти натуральные материалы действительно хорошо впитывают влагу и пропускают воздух. Однако, как оказывается, они имеют и определенные недостатки. Хлопок может долго сохнуть, намокнув от пота, а лен очень сильно мнется.

Ткани для жары: неожиданные фавориты

Кроме привычных хлопка и льна, существует ряд других тканей, которые могут обеспечить еще лучший комфорт в жару.

Ткани, которые эффективно помогают переносить жару:

Вискоза. Приятная на ощупь, изготавливается из древесной целлюлозы. Отлично пропускает воздух, что делает ее идеальным выбором для летних платьев и блуз.

Тенсель. Современный материал из эвкалиптовой древесины. Очень мягкий, обладает антибактериальными свойствами и быстро отводит влагу, подходит даже для чувствительной кожи.

Батист. Легкая хлопчатобумажная ткань, почти невесомая. Обеспечивает хорошую вентиляцию, часто используется для пошива летней одежды.

Креп. Если ищете что-то для офиса, обратите внимание на креп из вискозы или шелка. Он легкий, хорошо спадает и выглядит элегантно.

Неочевидный совет от экспертов – обращать внимание на смеси натуральных и синтетических волокон. Например, хлопок с вискозой или лен с небольшим добавлением эластана могут лучше держать форму и быстрее сохнуть, сохраняя при этом «дышащие» свойства.

Каких тканей стоит избегать в жару

При выборе летней одежды, так же важно знать, каких материалов стоит избегать. Синтетические ткани, как правило, плохо пропускают воздух и могут создавать «парниковый эффект» возле тела, даже если кажутся тонкими.

К таким материалам относятся полиэстер, акрил и нейлон. Одежда из них может быть невыносимо душной в жаркую погоду, вызывая дискомфорт и чрезмерное потоотделение.

Итак, идеальная летняя ткань – это не всегда только хлопок или лен. Обращайте внимание на состав материала, выбирая вискозу, тенсель, батист или креп, а также их смеси, чтобы чувствовать себя комфортно и свежо даже в самую сильную жару.