Не тільки бавовна: 4 тканини, які рятують від спеки влітку

Літо – це час, коли наш одяг має бути не тільки стильним, але й максимально комфортним, допомагаючи тілу дихати. Традиційно для спекотної погоди обирають бавовну та льон. Ці натуральні матеріали справді добре вбирають вологу та пропускають повітря. Проте, як виявляється, вони мають і певні недоліки. Бавовна може довго сохнути, намокнувши від поту, а льон дуже сильно мнеться.

Тканини для спеки: несподівані фаворити

Окрім звичних бавовни та льону, існує низка інших тканин, які можуть забезпечити ще кращий комфорт у спеку.

Тканини, які ефективно допомагають переносити спеку:

Віскоза. Приємна на дотик, виготовляється з деревної целюлози. Відмінно пропускає повітря, що робить її ідеальним вибором для літніх суконь та блуз.

Тенсель. Сучасний матеріал з евкаліптової деревини. Дуже м’який, має антибактеріальні властивості та швидко відводить вологу, підходить навіть для чутливої шкіри.

Батист. Легка бавовняна тканина, майже невагома. Забезпечує хорошу вентиляцію, часто використовується для пошиття літнього одягу.

Креп. Якщо шукаєте щось для офісу, зверніть увагу на креп з віскози або шовку. Він легкий, гарно спадає та виглядає елегантно.

Неочевидна порада від експертів – звертати увагу на суміші натуральних і синтетичних волокон. Наприклад, бавовна з віскозою або льон з невеликим додаванням еластану можуть краще тримати форму та швидше сохнути, зберігаючи при цьому “дихаючі” властивості.

Яких тканин варто уникати в спеку

При виборі літнього одягу, так само важливо знати, яких матеріалів варто уникати. Синтетичні тканини, як правило, погано пропускають повітря і можуть створювати “парниковий ефект” біля тіла, навіть якщо здаються тонкими.

До таких матеріалів відносяться поліестер, акрил та нейлон. Одяг з них може бути нестерпно душним у спекотну погоду, викликаючи дискомфорт та надмірне потовиділення.

Отже, ідеальна літня тканина – це не завжди лише бавовна чи льон. Звертайте увагу на склад матеріалу, обираючи віскозу, тенсель, батист або креп, а також їхні суміші, щоб почуватися комфортно та свіжо навіть у найсильнішу спеку.