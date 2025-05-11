Не тільки бавовна: 4 тканини, які рятують від спеки влітку
Літо – це час, коли наш одяг має бути не тільки стильним, але й максимально комфортним, допомагаючи тілу дихати. Традиційно для спекотної погоди обирають бавовну та льон. Ці натуральні матеріали справді добре вбирають вологу та пропускають повітря. Проте, як виявляється, вони мають і певні недоліки. Бавовна може довго сохнути, намокнувши від поту, а льон дуже сильно мнеться.
Тканини для спеки: несподівані фаворити
Окрім звичних бавовни та льону, існує низка інших тканин, які можуть забезпечити ще кращий комфорт у спеку.
Тканини, які ефективно допомагають переносити спеку:
- Віскоза. Приємна на дотик, виготовляється з деревної целюлози. Відмінно пропускає повітря, що робить її ідеальним вибором для літніх суконь та блуз.
- Тенсель. Сучасний матеріал з евкаліптової деревини. Дуже м’який, має антибактеріальні властивості та швидко відводить вологу, підходить навіть для чутливої шкіри.
- Батист. Легка бавовняна тканина, майже невагома. Забезпечує хорошу вентиляцію, часто використовується для пошиття літнього одягу.
- Креп. Якщо шукаєте щось для офісу, зверніть увагу на креп з віскози або шовку. Він легкий, гарно спадає та виглядає елегантно.
Неочевидна порада від експертів – звертати увагу на суміші натуральних і синтетичних волокон. Наприклад, бавовна з віскозою або льон з невеликим додаванням еластану можуть краще тримати форму та швидше сохнути, зберігаючи при цьому “дихаючі” властивості.
Яких тканин варто уникати в спеку
При виборі літнього одягу, так само важливо знати, яких матеріалів варто уникати. Синтетичні тканини, як правило, погано пропускають повітря і можуть створювати “парниковий ефект” біля тіла, навіть якщо здаються тонкими.
До таких матеріалів відносяться поліестер, акрил та нейлон. Одяг з них може бути нестерпно душним у спекотну погоду, викликаючи дискомфорт та надмірне потовиділення.
Отже, ідеальна літня тканина – це не завжди лише бавовна чи льон. Звертайте увагу на склад матеріалу, обираючи віскозу, тенсель, батист або креп, а також їхні суміші, щоб почуватися комфортно та свіжо навіть у найсильнішу спеку.