Деактивируйте эту кнопку, чтобы двигатель автомобиля заранее не вышел из строя

Современные автомобили имеют множество кнопок, созданных для того, чтобы водителям было комфортнее и удобнее ими управлять. Также задача некоторых кнопок экономить топливо. К примеру, такую ​​функцию должна выполнять кнопка старт/стоп, которая есть во многих современных моделях авто. То есть, когда водитель останавливается на светофоре или в пробке, он может нажать эту кнопку, чтобы двигатель не работал и не потреблял топливо. Вроде бы все звучит хорошо, но есть весомый нюанс. Эксперты говорят, что эта функция убивает ваш двигатель в прямом смысле этого слова.

Процесс запуска двигателя больше потребляет его ресурсы

По словам экспертов, именно процесс запуска двигателя является для него самым затратным в плане ресурса и производительности. А теперь представьте, если повторять это по несколько раз при каждой даже малейшей остановке на светофоре. Некоторые водители признаются, что пользуются кнопкой старт/стоп по несколько десятков раз в день. Также во многих автомобилях, эта кнопка срабатывает автоматически, что еще более критично.

Эксперты отмечают, что нужно искать рядом кнопку с буквой А. Именно она деактивирует кнопку старт/стоп и таким образом вы перестанете истощать двигатель. Как показывает практика, экономия нескольких литров горючего не выгодно, особенно если из-за этого вы вынуждены будете потратиться на ремонт двигателя. А эта часть автомобиля, едва ли не самая дорогая в ремонте.

Что еще нужно знать о собственном автомобиле?

Также эксперты отмечают, что с приходом теплого времени года, водители должны чаще проверять давление в шинах. Дело в том, что от высокой температуры воздуха давление в шинах увеличивается и его показатель нужно корректировать. Допустим, если температура воздуха увеличилась на 10 градусов, то давление увеличилось на 0,1 или 0,2 барр.