Більшість користується мікрохвильовкою неправильно: про цю функцію майже ніхто не здогадується

Сьогодні практично у кожному домі є мікрохвильова піч. Це неймовірно зручно, адже в ній можна швидко підігріти будь-яку їжу. Кілька хвилин і все готово. Однак, як виявилось, безліч людей користуються цією побутовою технікою неправильно. Ви входите в їх число, якщо ви хоча б раз діставали з мікрохвильовки страву, яка холодна, а тарілка в котрій вона розігрівалася — гаряча. Або ж якщо страва після розігрівання пересушена, чи втрачає смакові якості. Ось, про що потрібно знати.

Завжди правильно налаштовуйте температуру

Більшість людей налаштовують максимальну температуру і ставлять їжу розігріватися на хвилину. Це неправильна тактика й в результаті, їжа майже завжди буде всередині холодною. Водночас посуд в котрій вона розігрівалася буде надзвичайно гарячим.

Потрібно протестувати різні варіанти й вибрати оптимальну температуру та швидкість розігрівання для різної їжі та різного посуду. Допустимо, рідка їжа, наприклад, ціла миска супу, потребує довшого розігрівання з використанням не надто великої температури. Оптимально розігрівати суп десь 3-5 хвилин. Якщо ж мова про невелику порцію макаронів, чи, наприклад, картоплі пюре, то можна розігрівати їх меншу кількість часу й при більшій температурі.

Також звертайте увагу на посуд. Чим він глибший, тим нижчою має бути температура і довший час для розігрівання, ну і відповідно навпаки.

Завжди читайте, що не можна розігрівати у мікрохвильовці

Є певні категорії посуду, які не підходять для того, що їх поміщали у мікрохвильовку. В першу чергу це металевий посуд, тарілки з позолотою та схожим оздобленням, скляні банки з кришками, пінопласт і пластикові контейнери, окрім тих, на котрих позначено, що їх можна поміщати у мікрохвильову. Також забороняється розігрівати продукти у фользі або харчовій плівці, адже остання може загорітися, а фольга й зовсім провокує іскри.