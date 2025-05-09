Деактивуйте цю кнопку, щоб двигун автомобіля завчасно не вийшов з ладу

Сучасні автомобілі мають безліч кнопок, створених для того, щоб водіям було комфортніше та зручніше керувати автівкою. Також, завдання деяких кнопок економити паливо. Наприклад, таку функцію повинна виконувати кнопка старт/стоп, як є у багатьох сучасних моделях авто. Тобто коли водій зупиняється на світлофорі або ж у заторі, він може натиснути цю кнопку, щоб двигун не працював й не споживав паливо. Наче все звучить гарно, але є вагомий нюанс. Експерти кажуть, що ця функція вбиває ваш двигун у прямому сенсі цього слова.

Процес запуску двигуна найбільше споживає його ресурси

Зі слів експертів саме процес запуску двигуна є для нього найвитратнішим у плані ресурсу та продуктивності. А тепер уявіть, якщо повторювати це по кілька разів при кожній навіть найменшій зупинці на світлофорі. Деякі водії зізнаються, що користуються кнопкою старт/стоп по кілька десятків разів на день. Також у багатьох автомобілях, ця кнопка спрацьовує автоматично, що ще критичніше.

Експерти зазначають — потрібно шукати поруч кнопку з літерою А. Саме вона деактивує кнопку старт/стоп й таким чином ви перестанете виснажувати двигун. Як показує практика, економія кількох літрів пального не є вигідно, особливо якщо через це ви змушені будете витратитись на ремонт двигуна. А ця частина автівки, чи не найдорожча в ремонті.

Що ще потрібно знати про власне авто?

Також експерти наголошують, що з приходом теплої пори року, водії повинні частіше перевіряти тиск в шинах. Річ в тім, що від високої температури повітря, тиск в шинах збільшується й його показник потрібно корегувати. Допустимо, якщо температура повітря збільшилась на 10 градусів, то тиск збільшився на 0,1 або 0,2 бар.