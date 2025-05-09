Авто

Деактивуйте цю кнопку, щоб двигун автомобіля завчасно не вийшов з ладу

Карел Тетяна09.05.2025
двигун

Сучасні автомобілі мають безліч кнопок, створених для того, щоб водіям було комфортніше та зручніше керувати автівкою. Також, завдання деяких кнопок економити паливо. Наприклад, таку функцію повинна виконувати кнопка старт/стоп, як є у багатьох сучасних моделях авто. Тобто коли водій зупиняється на світлофорі або ж у заторі, він може натиснути цю кнопку, щоб двигун не працював й не споживав паливо. Наче все звучить гарно, але є вагомий нюанс. Експерти кажуть, що ця функція вбиває ваш двигун у прямому сенсі цього слова.

Процес запуску двигуна найбільше споживає його ресурси

Зі слів експертів саме процес запуску двигуна є для нього найвитратнішим у плані ресурсу та продуктивності. А тепер уявіть, якщо повторювати це по кілька разів при кожній навіть найменшій зупинці на світлофорі. Деякі водії зізнаються, що користуються кнопкою старт/стоп по кілька десятків разів на день. Також у багатьох автомобілях, ця кнопка спрацьовує автоматично, що ще критичніше.

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Експерти зазначають — потрібно шукати поруч кнопку з літерою А. Саме вона деактивує кнопку старт/стоп й таким чином ви перестанете виснажувати двигун. Як показує практика, економія кількох літрів пального не є вигідно, особливо якщо через це ви змушені будете витратитись на ремонт двигуна. А ця частина автівки, чи не найдорожча в ремонті.

Що ще потрібно знати про власне авто?

Також експерти наголошують, що з приходом теплої пори року, водії повинні частіше перевіряти тиск в шинах. Річ в тім, що від високої температури повітря, тиск в шинах збільшується й його показник потрібно корегувати. Допустимо, якщо температура повітря збільшилась на 10 градусів, то тиск збільшився на 0,1 або 0,2 бар.

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Карел Тетяна09.05.2025
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