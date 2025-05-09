Уже сотни тысяч обращений: ПФУ рассказал о выплатах в мае

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал актуальную информацию о финансировании пенсионных и социальных выплат по состоянию на 7 мая 2025 года. Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на условия военного положения и экономические вызовы, государство продолжает обеспечивать стабильную финансовую поддержку своих граждан.

Какие суммы направлены на выплаты в мае

По состоянию на первую декаду мая, Пенсионный фонд направил значительные средства на обеспечение выплат по основным направлениям.

Финансирование выплат по состоянию на 7 мая 2025 года:

На пенсионные выплаты в целом: 19,5 млрд грн. Через АО «Укрпочта»: 3,5 млрд грн. Через уполномоченные банки: 16,0 млрд грн.

На жилищные субсидии и льготы: 3,0189 млрд грн.

На страховые выплаты (включая больничные): 1,6424 млрд грн.

На пенсионные выплаты суммарно было направлено 19,5 миллиарда гривен. Из этой суммы 3,5 миллиарда гривен выплачено через отделения «Укрпочты», а львиная доля – 16,0 миллиарда гривен – поступила через уполномоченные банковские учреждения.

Финансирование субсидий, льгот и страховых выплат

Кроме пенсий, значительные объемы средств были направлены на финансирование жилищных субсидий и льгот для населения, на что выделено 3,0189 миллиарда гривен.

На страховые выплаты, которые включают пособие по временной нетрудоспособности (больничные) и другие виды страховых выплат, было профинансировано 1,6424 миллиарда гривен. В частности, на оплату больничных направлено 399,6 миллиона гривен.

В ПФУ также сообщили, что в течение первой недели мая (по состоянию на 7 число) органы Пенсионного фонда Украины предоставили 250,6 тысячи услуг гражданам. Это включает консультации, назначение и перерасчеты выплат. ПФУ напоминает, что получить необходимые услуги можно как при личном обращении в отделения, так и дистанционно – через официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Обнародованные данные свидетельствуют о ритмичном финансировании социальных обязательств государства в мае.