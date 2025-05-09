Вже сотні тисяч звернень: ПФУ розповів про виплати в травні

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив актуальну інформацію щодо фінансування пенсійних та соціальних виплат станом на 7 травня 2025 року. Дані свідчать про те, що, незважаючи на умови воєнного стану та економічні виклики, держава продовжує забезпечувати стабільну фінансову підтримку своїх громадян.

Які суми направлено на виплати у травні

Станом на першу декаду травня, Пенсійний фонд спрямував значні кошти на забезпечення виплат за основними напрямами.

Фінансування виплат станом на 7 травня 2025 року:

На пенсійні виплати загалом: 19,5 млрд грн. Через АТ “Укрпошта”: 3,5 млрд грн. Через уповноважені банки: 16,0 млрд грн.

На житлові субсидії та пільги: 3,0189 млрд грн.

На страхові виплати (включаючи лікарняні): 1,6424 млрд грн.

На пенсійні виплати сумарно було направлено 19,5 мільярда гривень. З цієї суми 3,5 мільярда гривень виплачено через відділення “Укрпошти”, а левова частка – 16,0 мільярда гривень – надійшла через уповноважені банківські установи.

Фінансування субсидій, пільг та страхових виплат

Окрім пенсій, значні обсяги коштів було спрямовано на фінансування житлових субсидій та пільг для населення, на що виділено 3,0189 мільярда гривень.

На страхові виплати, які включають допомогу по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) та інші види страхових виплат, було профінансовано 1,6424 мільярда гривень. Зокрема, на оплату лікарняних спрямовано 399,6 мільйона гривень.

У ПФУ також повідомили, що протягом першого тижня травня (станом на 7 число) органи Пенсійного фонду України надали 250,6 тисячі послуг громадянам. Це включає консультації, призначення та перерахунки виплат. ПФУ нагадує, що отримати необхідні послуги можна як при особистому зверненні до відділень, так і дистанційно – через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Оприлюднені дані свідчать про ритмічне фінансування соціальних зобов’язань держави у травні.