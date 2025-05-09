Продуктовая помощь в АТБ: кто из украинцев может получить сертификаты до 1000 гривен
Определенные категории украинцев, в частности внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и семьи с детьми, имеют возможность получить гуманитарную помощь в виде сертификатов на приобретение продуктов питания. Эта поддержка предоставляется благотворительным фондом ChildFund Deutschland и может быть реализована в сети супермаркетов «АТБ».
Кто может получить сертификаты на продукты в АТБ и какие суммы предоставляют
Благотворительный фонд ChildFund Deutschland предоставляет продуктовую поддержку гражданам, которые соответствуют определенным критериям уязвимости.
Категории граждан, которые могут получить помощь:
- Внутренне перемещенные лица.
- Семьи с детьми.
- Не получали ранее помощь именно от фонда ChildFund Deutschland.
- Соответствуют хотя бы одному из критериев уязвимости (см. ниже).
Гуманитарная помощь предоставляется в виде сертификатов на сумму 300, 500 и 1000 гривен.
Критерии уязвимости и как зарегистрироваться для получения помощи
Для получения сертификатов, кроме того, что вы должны быть ВПЛ или семьей с детьми и не получали ранее помощь от этого фонда, необходимо также подпадать хотя бы под один из следующих критериев уязвимости:
- Многодетные семьи (с тремя и более детьми).
- Семьи, в составе которых есть лицо с инвалидностью (I, II, III группы).
- Семьи, воспитывающие ребенка-сироту.
- Детские дома семейного типа.
- Домохозяйства с беременной или кормящей женщиной.
- Семьи с одним опекуном (одинокая мать, отец и т.д.).
- Домохозяйства, которые потеряли члена семьи в результате войны.
Чтобы получить гуманитарную помощь в виде сертификатов для «АТБ», необходимо заполнить онлайн-заявку. Ссылка на форму регистрации публикуется организаторами акции. Такая поддержка является целевой и направлена на наиболее незащищенные слои населения, чтобы помочь им в обеспечении базовых продовольственных потребностей.