Продуктовая помощь в АТБ: кто из украинцев может получить сертификаты до 1000 гривен

Определенные категории украинцев, в частности внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и семьи с детьми, имеют возможность получить гуманитарную помощь в виде сертификатов на приобретение продуктов питания. Эта поддержка предоставляется благотворительным фондом ChildFund Deutschland и может быть реализована в сети супермаркетов «АТБ».

Кто может получить сертификаты на продукты в АТБ и какие суммы предоставляют

Благотворительный фонд ChildFund Deutschland предоставляет продуктовую поддержку гражданам, которые соответствуют определенным критериям уязвимости.

Категории граждан, которые могут получить помощь:

Внутренне перемещенные лица.

Семьи с детьми.

Не получали ранее помощь именно от фонда ChildFund Deutschland.

Соответствуют хотя бы одному из критериев уязвимости (см. ниже).

Гуманитарная помощь предоставляется в виде сертификатов на сумму 300, 500 и 1000 гривен.

Критерии уязвимости и как зарегистрироваться для получения помощи

Для получения сертификатов, кроме того, что вы должны быть ВПЛ или семьей с детьми и не получали ранее помощь от этого фонда, необходимо также подпадать хотя бы под один из следующих критериев уязвимости:

Многодетные семьи (с тремя и более детьми).

Семьи, в составе которых есть лицо с инвалидностью (I, II, III группы).

Семьи, воспитывающие ребенка-сироту.

Детские дома семейного типа.

Домохозяйства с беременной или кормящей женщиной.

Семьи с одним опекуном (одинокая мать, отец и т.д.).

Домохозяйства, которые потеряли члена семьи в результате войны.

Чтобы получить гуманитарную помощь в виде сертификатов для «АТБ», необходимо заполнить онлайн-заявку. Ссылка на форму регистрации публикуется организаторами акции. Такая поддержка является целевой и направлена на наиболее незащищенные слои населения, чтобы помочь им в обеспечении базовых продовольственных потребностей.