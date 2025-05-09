Продуктова допомога в АТБ: хто з українців може отримати сертифікати до 1000 гривень

Певні категорії українців, зокрема внутрішньо переміщені особи (ВПО) та сім’ї з дітьми, мають можливість отримати гуманітарну допомогу у вигляді сертифікатів на придбання продуктів харчування. Ця підтримка надається благодійним фондом ChildFund Deutschland і може бути реалізована в мережі супермаркетів “АТБ”.

Хто може отримати сертифікати на продукти в АТБ та які суми надають

Благодійний фонд ChildFund Deutschland надає продуктову підтримку громадянам, які відповідають певним критеріям вразливості.

Категорії громадян, які можуть отримати допомогу:

Внутрішньо переміщені особи.

Сім’ї з дітьми.

Не отримували раніше допомогу саме від фонду ChildFund Deutschland.

Відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості (див. нижче).

Гуманітарна допомога надається у вигляді сертифікатів на суму 300, 500 та 1000 гривень.

Критерії вразливості та як зареєструватись для отримання допомоги

Для отримання сертифікатів, окрім того, що ви маєте бути ВПО або сім’єю з дітьми та не отримували раніше допомогу від цього фонду, необхідно також підпадати хоча б під один з таких критеріїв вразливості:

Багатодітні сім’ї (з трьома і більше дітьми).

Сім’ї, у складі яких є особа з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ групи).

Сім’ї, що виховують дитину-сироту.

Дитячі будинки сімейного типу.

Домогосподарства з вагітною або годуючою жінкою.

Сім’ї з одним опікуном (одинока мати, батько тощо).

Домогосподарства, які втратили члена сім’ї внаслідок війни.

Щоб отримати гуманітарну допомогу у вигляді сертифікатів для “АТБ”, необхідно заповнити онлайн-заявку. Посилання на форму реєстрації публікується організаторами акції. Така підтримка є цільовою і спрямована на найбільш незахищені верстви населення, щоб допомогти їм у забезпеченні базових продовольчих потреб.