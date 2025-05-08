С 1 июля ВПЛ начнут жестко проверять: за что Министерство финансов может лишить их выплат

Украинским переселенцам уже с 1 июля придется несладко. Министерство финансов установит за ними еще более жесткий контроль. Внутренне перемещенным лицам запретят надолго покидать место регистрации, не говоря уже о выезде за границу. Если же ВПЛ нарушат эти правила – потеряют и свой статус переселенца, и связанные с ним выплаты.

Как изменятся правила для ВПЛ?

Согласно постановлению Кабинета министров №376, которое вступит в силу 1 июля 2025 года, в Украине изменится ряд правил для внутренних переселенцев. Одним из важнейших новшеств станут ограничения по передвижению ВПЛ. Так, в случае пребывания вне места регистрации более 15 дней, переселенец обязательно должен будет в течение 60 дней обновить свой адрес. Иначе его просто лишат статуса, а соответственно и выплат на проживание.

Кроме того, вступят в силу следующие правила:

статус ВПЛ сможет получить военнослужащий, потерявший свое жилье или прописанный во временно оккупированных регионах / зоне активных боевых действий;

Министерство финансов ежемесячно будет проверять, не уехал ли переселенец за границу, а в случае выезда более чем на 90 дней его лишат статуса ВПЛ;

переселенцы будут автоматически терять свой статус, если укажут неправильный адрес регистрации, например какой-то заброшенный дом или государственное учреждение.

При этом новое постановление Кабмина предусматривает возможность возобновления утраченного статуса ВПЛ. Это можно будет сделать как лично – через ЦНАП, так и онлайн – с помощью портала «Дия».

Почему устанавливают новые ограничения для переселенцев?

Ужесточение ограничений для внутренне перемещенных лиц в Кабмине обосновали необходимостью противодействовать возможным злоупотреблениям. Ведь все чаще статус переселенца становится инструментом нелегального заработка. Поэтому главная задача властей состоит в том, чтобы сделать систему более прозрачной и не дать мошенникам заработать на горе переселенцев.

Кроме того, изменения имеют целью повысить доступность для ВПЛ некоторых услуг. Ведь, помимо новых правил, с 1 июля переселенцы еще и могут самостоятельно менять определенные данные о себе с помощью «Дия». Например, при переезде у них будем возможность собственноручно внести в государственный реестр свой новый адрес.