С 1 липня ВПО почнуть жорстко перевіряти: за що Міністерство фінансів може позбавити їх виплат

Українським переселенцям вже з 1 липня доведеться несолодко. Міністерство фінансів встановить за ними ще жорсткіший контроль. Внутрішньо переміщеним особам заборонять надовго покидати місце реєстрації, не кажучи вже про виїзд за кордон. Якщо ж ВПО порушать ці правила – втратять і свій статус переселенця, і пов’язані з ним виплати.

Як зміняться правила для ВПО?

Згідно з постановою Кабінету міністрів №376, що набере чинності 1 липня 2025 року, в Україні зміниться низка правил для внутрішніх переселенців. Одним з найважливіших нововведень стануть обмеження щодо пересування ВПО. Так, в разі перебування поза місцем реєстрації більш ніж 15 днів, переселенець обов’язково потрібен протягом 60 днів оновити свою адресу. Інакше його просто позбавлять статусу, а відповідно й виплат на проживання.

Крім того наберуть чинності такі правила:

статус ВПО зможе отримати військовослужбовець, що втратив своє житло чи був прописаний у тимчасово окупованих регіонах або зоні активних бойових дій;

Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи бува не виїхав переселенець за кордон, а в разі виїзду більш ніж на 90 днів його позбавлять статусу ВПО;

переселенці автоматично втрачатимуть свій статус, якщо вкажуть неправильно адресу реєстрації, наприклад якийсь закинутий будинок чи державну установу.

При цьому нова постанова Кабміну передбачає можливість відновлення втраченого статусу ВПО. Це можна буде зробити як особисто – через ЦНАП, так і онлайн – за допомогою порталу «Дія».

Чому встановлюють нові обмеження для переселенців?

Посилення обмежень для внутрішньо переміщених осіб у Кабміні обґрунтували необхідністю протидіяти можливим зловживанням. Адже все частіше статус переселенця стає інструментом для нелегального заробітку. Тож головне завдання влади полягає в тому, щоб зробити систему більш прозорою та не дати шахраям заробити на горі переселенців.

Крім того зміни мають за мету підвищити доступність для ВПО певних послуг. Адже, поза новими правилами, з 1 липня переселенці ще й отримати можливість самостійно змінювати певні дані про себе з допомогою «Дія». Наприклад при переїзді вони зможуть власноруч внести в державний реєстр свою нову адресу.