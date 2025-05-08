У ТЦК йти більше не треба: кому автоматично продовжили відстрочку у «Резерв+»

Частині українців мобільний застосунок «Резерв+» днями автоматично продовжив термін дії відстрочки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України, відповідальна за напрямок цифрового розвитку та цифровізації, Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що громадянам з певних категорій, які оновили застосунок до версії 1.6.0, вже мала б «піднягнутися» нова відстрочка.

Хто з українців отримав відстрочку без зусиль?

Як зазначила Черногоренко, автоматично відстрочку подовжили лише тим військовозобов’язаним, хто оформляв її через «Резерв+». До переліку таких осіб входять:

студенти;

аспіранти;

особи з інвалідністю;

батьки, що мають більше 3 дітей в одному шлюбі.

Українці, що входять до цих категорій можуть просто зараз запустити додаток «Резерв+» на своєму смартфоні і побачити нову дату закінчення терміну дії відстрочки.

Які ще можливості з’явилися в оновленому «Резерв+»?

«Свіжа» версія «Резерв+» дає військовозобов’язаним, резервістам та призовникам цілу низку нових можливостей. Зокрема завдяки оновленню застосунку, а також прийнятті Кабінетом міністрів постанови №560, українці тепер зможуть:

згенерувати у «Резерв+» повноцінне направлення на ВЛК (електронний підпис керівника ТЦК та СП для цього більше не потрібен);

завжди бути в курсі свого статусу у застосунку за допомогою push-сповіщень, які повідомлятимуть навіть про подання військовозобов’язаного у розшук;

переглядати розширені дані про себе у реєстрі «Оберіг» та, за потреби, завантажувати їх у форматі PDF;

власноруч подавати запити на виправлення інформації у державному реєстрі, якщо там була допущена помилка.

Окрім того, у зв’язку з цією ж постановою Кабміну №560, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не будуть направляти на проходження ВЛК осіб з інвалідністю.

Усі вищезгадані зміни на думку Катерини Черногоренко значно спростять отримання військовозобов’язаними певних послуг, зокрема відстрочок та направлень на проходження військово-лікарської комісії. А ще нововведення зроблять систему військового обліку значно прозорішою та менш корумпованою.