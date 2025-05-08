У ТЦК йти більше не треба: кому автоматично продовжили відстрочку у «Резерв+»
Заступниця Міністра оборони розповіла, які категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку, «не поворухнувши пальцем».
Частині українців мобільний застосунок «Резерв+» днями автоматично продовжив термін дії відстрочки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України, відповідальна за напрямок цифрового розвитку та цифровізації, Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що громадянам з певних категорій, які оновили застосунок до версії 1.6.0, вже мала б «піднягнутися» нова відстрочка.
Хто з українців отримав відстрочку без зусиль?
Як зазначила Черногоренко, автоматично відстрочку подовжили лише тим військовозобов’язаним, хто оформляв її через «Резерв+». До переліку таких осіб входять:
- студенти;
- аспіранти;
- особи з інвалідністю;
- батьки, що мають більше 3 дітей в одному шлюбі.
Українці, що входять до цих категорій можуть просто зараз запустити додаток «Резерв+» на своєму смартфоні і побачити нову дату закінчення терміну дії відстрочки.
Які ще можливості з’явилися в оновленому «Резерв+»?
«Свіжа» версія «Резерв+» дає військовозобов’язаним, резервістам та призовникам цілу низку нових можливостей. Зокрема завдяки оновленню застосунку, а також прийнятті Кабінетом міністрів постанови №560, українці тепер зможуть:
- згенерувати у «Резерв+» повноцінне направлення на ВЛК (електронний підпис керівника ТЦК та СП для цього більше не потрібен);
- завжди бути в курсі свого статусу у застосунку за допомогою push-сповіщень, які повідомлятимуть навіть про подання військовозобов’язаного у розшук;
- переглядати розширені дані про себе у реєстрі «Оберіг» та, за потреби, завантажувати їх у форматі PDF;
- власноруч подавати запити на виправлення інформації у державному реєстрі, якщо там була допущена помилка.
Окрім того, у зв’язку з цією ж постановою Кабміну №560, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не будуть направляти на проходження ВЛК осіб з інвалідністю.
Усі вищезгадані зміни на думку Катерини Черногоренко значно спростять отримання військовозобов’язаними певних послуг, зокрема відстрочок та направлень на проходження військово-лікарської комісії. А ще нововведення зроблять систему військового обліку значно прозорішою та менш корумпованою.