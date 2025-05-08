В ТЦК идти больше не надо: кому автоматически продлили отсрочку в «Резерв+»

Части украинцев мобильное приложение «Резерв+» на днях автоматически продлило срок действия отсрочки. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины, ответственная за направление цифрового развития и цифровизации, Екатерина Черногоренко. Она отметила, что гражданам из определенных категорий, обновившим приложение до версии 1.6.0, уже должна была «подтянутся» новая отсрочка.

Кто из украинцев получил отсрочку без усилий?

Как отметила Черногоренко, автоматически отсрочку продлили лишь военнообязанным, которые оформляли ее через «Резерв+». В число таких лиц входят:

студенты;

аспиранты;

лица с инвалидностью;

родители, имеющие более 3 детей в одном браке.

Украинцы, входящие в эти категории, могут прямо сейчас запустить приложение «Резерв+» на своем смартфоне и увидеть новую дату окончания срока действия отсрочки.

Какие еще возможности появились в обновленном «Резерв+»?

«Свежая» версия «Резерв+» дает военнообязанным, резервистам и призывникам целый ряд новых возможностей. В частности, благодаря обновлению приложения, а также принятию Кабинетом министров постановления №560, украинцы теперь смогут:

сгенерировать в «Резерв+» полноценное направление на ВЛК (электронная подпись руководителя ТЦК и СП для этого больше не нужна);

всегда быть в курсе своего статуса в приложении с помощью push-уведомлений, которые будут сообщать даже о подаче военнообязанного в розыск;

просматривать расширенные данные о себе в реестре «Оберег» и при необходимости загружать их в формате PDF;

собственноручно подавать запросы на исправление информации в государственном реестре, если там была допущена ошибка.

Кроме того, в связи с этим же постановлением Кабмина №560 Территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не будут направлять на прохождение ВЛК лиц с инвалидностью.

Все вышеупомянутые изменения, по мнению Екатерины Черногоренко, значительно упростят получение военнообязанными определенных услуг, в частности отсрочек и направлений на прохождение военно-врачебной комиссии. А еще нововведения сделают систему военного учета более прозрачной и менее коррумпированной.