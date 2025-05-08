Vodafone поглинув іншого українського оператора: які переваги від цього отримають абоненти

Vodafone поглинув столичного мобільного оператора «ТриМоб». Компанія вже передала Vodafone ліцензію на користування своїм радіочастотним спектром у столиці. Чи зміниться якість зв’язку Vodafone та які ще переваги принесе злиття абонентам оператора?

Найбільше переваг отримають абоненти Vodafone з одного міста

Завдяки злиттю двох мобільних операторів, абоненти Vodafone, що мешкають у Києві, отримають доступ до зв’язку ще вищої якості. Адже столичний оператор «ТриМоб» вже передав компанії право на користування смугами 1940-1945 МГц / 2130-2135 МГц. Натомість клієнти «ТриМоб» вільно користуватиметься радіомережею другого за числом абонентів оператора країни в межах комерційного національного роумінгу.

Як зазначили в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електрокомунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку (НКЕК), подана компанією «ТриМоб» заявка про передачу ліцензії оператору Vodafone вже схвалена. Об’єднання радіочастотних спектрів двох операторів, на думку відомства, сприятиме ефективному управлінню радіочастотним ресурсом а також позитивно вплине на покращення якості стільникового зв’язку в Україні.

Тарифи Vodafone зростають «на очах»

Зазначимо, що компанія Vodafone нещодавно також переглянула свою тарифну сітку. Зокрема з 1 березня оператор підвищив ціни на деякі з найпопулярніших тарифних планів. Ціни зросли в середньому на 50-100 грн. Але разом зі здорожчанням Vodafone збільшив й обсяг послуг у деяких тарифних пакетах.

Тариф Red Pro

Пакет послуг на місяць подорожчав з 260 грн до 330 грн, тобто на 70 грн. Крім того обсяг послуг в пакеті зріс до:

50 ГБ мобільного інтернету;

400 хв для звінків на інші мережі;

350 СМС.

Тариф Red Start

Зі 190 грн до 240 грн, тобто на 50 грн в місяць. Що стосується наповнення – тут все без змін.

Тариф Red Unlim Plus

З 400 грн до 470 грн, тобто пакет здорожчав на 70 грн в місяць. Наповнення не змінилося.

Тариф Red Unlim Max

З 500 грн до 575 грн, тобто плюс 75 грн в місяць. Обсяг послуг не змінився.

Тариф ULTRA

Із 600 грн до 700 грн, тобто за місяць доведеться платити на 100 грн більше. Із наповненням жодних змін не відбулося.

Тариф Red Max

Був перейменований на Red Unlim, а його ціна зросла з 330 грн до 400 грн, тобто на 70 грн в місяць. Стосовно послуг, то тут абоненти отримали доступ до максимально швидкого інтернету без жодних обмежень за кількістю трафіку. При цьому оператор прибрав з пакету такі послуги, як Video Pass, Online та Social.