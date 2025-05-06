Журналисты вынесли приговор двигателям Hyundai и Kia: владельцы об этом даже не знают

20Покупая автомобиль, каждый читает разные отзывы и делает выбор взвешенно. И часто некоторые проблемы с той или иной автомобильной системой могут обнаружить только через несколько лет после ее появления. Нечто схожее случилось и с двигателями Theta II, которые часто устанавливают на разные модели автомобилей Hyundai и Kia. Исследование по этой теме проводило американское издание Jalopnik. И именно они обнаружили, что эти двигатели приносят владельцам больше всего проблем.

Двигатель может даже не подлежать ремонту

Механики говорят, что главная беда этих двигателей – это блок цилиндров. Именно из-за него начинаются все проблемы, а ремонт стоит дорого. Иногда ситуация настолько критична, что ремонт может не помочь и двигатель придется полностью менять. Вот какие модели имеют самый уязвимый двигатель.

Речь о:

Hyundai Elantra. Kia Ceed. Hyundai Sonata Kia Soul. Hyundai Tucson. Kia Sportage. Kia Optima. Genesis G70

Отметим, что проблемными считаются именно двухлитровые двигатели и версия – 2,4 литра.

Эксперты исследовали эти двигатели и выяснили, почему они могут часто ломаться и почему ремонт так дорог, а иногда и невозможен.

Оказывается, все дело в неправильно продуманной конструкции двигателя. Масляный насос работает нестабильно, цилиндры, как отмечалось выше, имеют свои уязвимые места. Нет дополнительных форсунок для смазывания поршней.

Еще одно уязвимое место этих двигателей – катализатор. Он может наделать множество проблем даже если автомобиль новый и имеет не большой пробег. Катализатор часто выходит из строя и его мелкие частицы попадают внутрь двигателя. Это провоцирует порчу цилиндров. Некоторые владельцы третьего поколения Kia Sportage говорили об этом и даже удаляли катализаторы. Впоследствии многие владельцы таких авто начали жаловаться на производителя. Еще в 2015 году у США на этом фоне был большой скандал, в ходе которого компания выплатила покупателям около 3 миллиардов долларов компенсации. Частично некоторые проблемы были устранены, но в целом эти версии двигателя и по сей день считаются проблемными.