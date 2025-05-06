Журналісти винесли вирок двигунам Hyundai і Kia: власники про це навіть не знають

Купуючи автомобіль, кожен читає різні відгуки й робить вибір зважено. Та часто, деякі проблеми з тією чи іншою автомобільною системою можуть виявити лише через кілька років після її появи. Щось схоже трапилося й з двигунами Theta II, які часто встановлюють на різні моделі автомобілів Hyundai та Kia. Дослідження на цю тему проводило американське видання Jalopnik. Й саме вони виявили, що ці двигуни приносять власникам найбільше проблем.

Двигун може навіть не підлягати ремонту

Механіки кажуть, що головна біда цих двигунів — це блок циліндрів. Саме через нього починаються всі проблеми, а його ремонт коштує дорого. Інколи ситуація настільки критична, що ремонт може не допомогти й двигун доведеться повністю міняти. Ось, які моделі мають найвразливіший двигун.

Мова про:

Hyundai Elantra. Kia Ceed. Hyundai Sonata Kia Soul. Hyundai Tucson. Kia Sportage. Kia Optima. Genesis G70

Зазначимо, що проблемними вважаються саме дволітрові двигуни та версія — 2,4 літра.

Експерти дослідили ці двигуни й вияснили, чому вони можуть часто ламатися й чому ремонт такий дорогий, а інколи й неможливий.

Виявляється, вся справа у неправильно продуманій конструкції двигуна. Масляна помпа працює нестабільно, циліндри, як зазначалось вище, мають свої вразливі місця. Немає додаткових форсунок для змазування поршнів.

Ще одне вразливе місце цих двигунів — каталізатор. Він може наробити безліч проблем навіть якщо автомобіль новий і має не великий пробіг. Каталізатор часто виходить з ладу і його дрібні частинки потрапляють всередину двигуна. Це провокує псування циліндрів. Деякі власники третього покоління Kia Sportage говорили про це і навіть видаляли каталізатори. Згодом багато власників таких авто почали скаржитись на виробника. Ще у 2015 році у США на цьому фоні був великий скандал, в ході котрого компанія виплатила покупцям близько 3 мільярдів доларів компенсації. Частково деякі проблеми були усунені, але загалом ці версії двигуна й по сьогодні вважаються проблемними.