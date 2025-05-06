Авто

Журналісти винесли вирок двигунам Hyundai і Kia: власники про це навіть не знають

Карел Тетяна06.05.2025

Купуючи автомобіль, кожен читає різні відгуки й робить вибір зважено. Та часто, деякі проблеми з тією чи іншою автомобільною системою можуть виявити лише через кілька років після її появи. Щось схоже трапилося й з двигунами Theta II, які часто встановлюють на різні моделі автомобілів Hyundai та Kia. Дослідження на цю тему проводило американське видання Jalopnik. Й саме вони виявили, що ці двигуни приносять власникам найбільше проблем.

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Двигун може навіть не підлягати ремонту

Механіки кажуть, що головна біда цих двигунів — це блок циліндрів. Саме через нього починаються всі проблеми, а його ремонт коштує дорого. Інколи ситуація настільки критична, що ремонт може не допомогти й двигун доведеться повністю міняти. Ось, які моделі мають найвразливіший двигун.

Мова про:

  1. Hyundai Elantra.
  2. Kia Ceed.
  3. Hyundai Sonata
  4. Kia Soul.
  5. Hyundai Tucson.
  6. Kia Sportage.
  7. Kia Optima.
  8. Genesis G70

Зазначимо, що проблемними вважаються саме дволітрові двигуни та версія — 2,4 літра.

Експерти дослідили ці двигуни й вияснили, чому вони можуть часто ламатися й чому ремонт такий дорогий, а інколи й неможливий.

Виявляється, вся справа у неправильно продуманій конструкції двигуна. Масляна помпа працює нестабільно, циліндри, як зазначалось вище, мають свої вразливі місця. Немає додаткових форсунок для змазування поршнів.

Ще одне вразливе місце цих двигунів — каталізатор. Він може наробити безліч проблем навіть якщо автомобіль новий і має не великий пробіг. Каталізатор часто виходить з ладу і його дрібні частинки потрапляють всередину двигуна. Це провокує псування циліндрів. Деякі власники третього покоління Kia Sportage говорили про це і навіть видаляли каталізатори. Згодом багато власників таких авто почали скаржитись на виробника. Ще у 2015 році у США на цьому фоні був великий скандал, в ході котрого компанія виплатила покупцям близько 3 мільярдів доларів компенсації. Частково деякі проблеми були усунені, але загалом ці версії двигуна й по сьогодні вважаються проблемними.

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Карел Тетяна06.05.2025
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