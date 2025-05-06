Украинцам напомнили о правиле «34»: его нужно знать всем владельцам смартфонов

Производители смартфонов, включая таких гигантов, как Apple, предупреждают пользователей о серьезной угрозе для их устройств в жаркую погоду. Речь идет о так называемом «правиле 35», которое указывает на критическую температурную границу, превышение которой может иметь необратимые последствия для гаджета, особенно для его аккумулятора.

«Правило 34″: как высокая температура вредит смартфону

По рекомендациям производителей, смартфоны стоит беречь от перегрева, если температура окружающей среды достигает 34 градусов Цельсия или выше. Это не просто совет, а важное правило для сохранения работоспособности устройства.

Почему нельзя допускать перегрев смартфона:

Высокая температура может вызвать необратимое повреждение аккумулятора.

Емкость батареи уменьшается навсегда.

Сокращается время работы устройства от одного заряда.

Смартфон может начать работать медленнее.

Даже хранение телефона в жаркой среде наносит вред.

Использование устройства в очень жарких условиях может навсегда сократить срок службы его аккумулятора. Это означает, что батарея со временем не сможет удерживать столько заряда, как новая, что приведет к необходимости чаще заряжать телефон. Зарядка устройства при высокой температуре окружающей среды может повредить его еще больше.

Что еще вызывает перегрев и как проверить состояние батареи

Кроме высокой температуры воздуха, существуют другие факторы, которые могут привести к опасному нагреву смартфонов. Например, оставленный в закрытой машине под прямыми солнечными лучами телефон может моментально перегреться, ведь температура в салоне авто быстро растет. Использование смартфона под прямым солнцем, зарядка его в жару или выполнение ресурсоемких задач (игры, потоковое видео) также могут привести к резкому повышению его температуры.

Как только ваш смартфон начинает сильно нагреваться, это плохой сигнал для его батареи. Состояние аккумулятора можно проверить в настройках устройства (например, на iPhone это «Настройки» – «Аккумулятор» – «Состояние аккумулятора»), где отображается его максимальная емкость в процентах по сравнению с новым. Этот показатель будет уменьшаться со временем, особенно если устройство часто перегревается. Частые перегревы ускоряют деградацию батареи, что в конечном итоге приведет к необходимости ее замены или покупки нового устройства.