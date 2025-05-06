Українцям нагадали про правило “34”: його потрібно знати всім власникам смартфонів

Виробники смартфонів, включаючи таких гігантів, як Apple, попереджають користувачів про серйозну загрозу для їхніх пристроїв у спекотну погоду. Йдеться про так зване “правило 34”, яке вказує на критичну температурну межу, перевищення якої може мати незворотні наслідки для гаджета, особливо для його акумулятора.

“Правило 34”: як висока температура шкодить смартфону

За рекомендаціями виробників, смартфони варто берегти від перегріву, якщо температура навколишнього середовища досягає 35 градусів Цельсія або вище. Це не просто порада, а важливе правило для збереження працездатності пристрою.

Чому не можна допускати перегрів смартфона:

Висока температура може спричинити незворотне пошкодження акумулятора.

Ємність батареї зменшується назавжди.

Скорочується час роботи пристрою від одного заряду.

Смартфон може почати працювати повільніше.

Навіть зберігання телефону в спекотному середовищі завдає шкоди.

Використання пристрою у дуже спекотних умовах може назавжди скоротити термін служби його акумулятора. Це означає, що батарея з часом не зможе утримувати стільки заряду, як нова, що призведе до необхідності частіше заряджати телефон. Зарядка пристрою при високій температурі навколишнього середовища може пошкодити його ще більше.

Що ще спричиняє перегрів та як перевірити стан батареї

Окрім високої температури повітря, існують інші фактори, які можуть призвести до небезпечного нагрівання смартфонів. Наприклад, залишений у закритій машині під прямими сонячними променями телефон може моментально перегрітися, адже температура в салоні авто швидко зростає. Використання смартфона під прямим сонцем, заряджання його в спеку або виконання ресурсоємних завдань (ігри, потокове відео) також можуть призвести до різкого підвищення його температури.

Як тільки ваш смартфон починає сильно нагріватися, це поганий сигнал для його батареї. Стан акумулятора можна перевірити в налаштуваннях пристрою (наприклад, на iPhone це “Налаштування” — “Акумулятор” — “Стан акумулятора”), де відображається його максимальна ємність у відсотках порівняно з новим. Цей показник зменшуватиметься з часом, особливо якщо пристрій часто перегрівається. Часті перегріви прискорюють деградацію батареї, що зрештою призведе до потреби її заміни або купівлі нового пристрою.