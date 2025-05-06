Термін дії розшуку ухилянтів не безстроковий: скільки часу ТЦК буде розшукувати людину?

В Україні триває мобілізація в ході якої всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні зʼявитися в ТЦК, оновити дані, отримати військовий квиток та пройти військово-лікарську комісію. Далі, хтось отримує повістку й відправляється в лави ЗСУ, інші отримують відстрочку з поважних причин, треті можуть отримати статус обмежено придатних, однак все одно працювати в ЗСУ в різних тилових структурах. Якщо ж особа не зʼявляється в ТЦК, а тим паче після отримання повістки, то її подають у розшук. Це означає, що поліція отримує дані цієї людини й може затримати її, якщо побачить десь на блокпості або у будь-якому іншому місці. Також, такі особи повинні сплатити штраф у розмірі від 17 000 гривень. Багатьох українців цікавить — скільки часу може тривати розшук й чи має він термін придатності. Юристи кажуть, що має.

ТЦК не може розшукувати людину роками

Виявляється, що розшук не безстроковий. В чинному законодавстві прописано, які він має обмеження.

“Є терміни щодо термінів стягнення за адміністративне правопорушення. Згідно зі статтею 38 КУпАП, стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його скоєння”, – пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Проте, не варто сподіватися, що коли мине рік, працівники ТЦК самостійно звертатимуться у поліцію, щоб зняти вас з розшуку. Ні, цим повинні займатися люди самостійно.

“На жаль, без будь-яких дій з Вашого боку Ви і надалі знаходитиметеся у розшуку “безстроково”, – додав Айвазян.

Він каже, що аби розшук скасували, особа повинна сама зʼявитися у ТЦК й порушити це питання.

До слова, відтепер сповіщення про те, що ви перебуваєте у розшуку, може прийти у додаток Резерв+. Таку функцію вже впровадили в застосунку.