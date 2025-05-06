Срок действия розыска ухилянтов не бессрочен: сколько времени ТЦК будет разыскивать человека?

В Украине продолжается мобилизация, в ходе которой все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК, обновить данные, получить военный билет и пройти военно-врачебную комиссию. Далее кто-то получает повестку и отправляется в ряды ВСУ, другие получают отсрочку по уважительным причинам, третьи могут получить статус ограниченно пригодных, однако все равно работать в ВСУ в разных тыловых структурах. Если же лицо не появляется в ТЦК, а тем более после получения повестки, его подают в розыск. Это означает, что полиция получает данные этого человека и может задержать его, если увидит где-нибудь на блокпосте или в любом другом месте. Также такие лица должны уплатить штраф в размере от 17 000 гривен. Многих украинцев интересует — сколько времени может продолжаться розыск и есть ли у него срок годности. Юристы говорят, что есть.

ТЦК не может разыскивать человека годами

Оказывается, что розыск не бессрочен. В действующем законодательстве прописано, какие у него ограничения.

“Есть сроки по срокам взыскания за административное правонарушение. Согласно статье 38 КУоАП, взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения“, — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Однако, не стоит надеяться, что когда пройдет год, работники ТЦК будут самостоятельно обращаться в полицию, чтобы снять вас с розыска. Нет, этим обязаны заниматься люди без помощи других.

“К сожалению, без каких-либо действий с Вашей стороны Вы и дальше будете находиться в розыске “бессрочно“, — добавил Айвазян.

Он говорит, что чтобы розыск отменили, лицо должно само явиться в ТЦК и поднять этот вопрос.

К слову, теперь уведомление о том, что вы находитесь в розыске, может прийти в приложение Резерв+. Такую функцию уже внедрили в приложении.