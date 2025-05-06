Лишь 10 дней, а дальше – штраф: пенсионерам приказали срочно бежать в Пенсионный фонд

Пенсионеры в Украине обязаны держать Пенсионный фонд в курсе некоторых важных событий в их жизни. В частности, речь идет о трудовом статусе пенсионера. Ведь когда гражданин работает, находясь на заслуженном отдыхе, ему должны выплачивать меньшую пенсию. Если же ПФУ не в курсе наличия у пенсионера дополнительного дохода, ему будут начислять слишком большую сумму выплат. А когда правда выплывет, заставят вернуть переплату.

О чем пенсионеры должны сообщать в Пенсионный фонд?

По информации от Пенсионного фонда Украины отечественные пенсионеры непременно должны сообщать об изменениях, непосредственно влияющих на размер их выплат. В частности:

прием или увольнение с работы;

регистрация или прекращение предпринимательской деятельности.

Обязательный порядок информирования ПФУ о таких изменениях в жизни пенсионеров предусматривается ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В какой срок нужно сообщить об изменениях?

Пенсионеры, которые вышли на работу или уволились с нее, зарегистрировали ФЛП или прекратили предпринимательскую деятельность, должны уведомить об этом Пенсионный фонд в срок до 10 дней. В противном случае последствия могут быть очень неприятными. Нарушителям грозит так называемый штраф. По факту же таким пенсионерам придется вернуть в государственный бюджет разницу в выплатах, в частности, если речь идет о трудоустроенных без ведома ПФУ, получавших ненадлежащую им слишком большую пенсию.

Как сообщить ПФУ о приеме или увольнении с работы?

Сообщить в Пенсионный фонд об изменениях, касающихся трудоустройства, пенсионеры могут:

лично, обратившись в филиал ПФУ;

онлайн с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда;

через портал «Дия».

Для этого необходимо предоставить соответствующее заявление и документы, подтверждающие факт изменения трудового статуса пенсионера. Это может быть:

распоряжение или приказ о приеме/увольнении с работы;

трудовая книжка с соответствующей записью;

гражданско-правовой договор и т.д.

После этого в Пенсионном фонде пересчитают размер пенсии в соответствии с тем, есть у пенсионера дополнительный доход или его нет.