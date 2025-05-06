В Україні на третину зросла кількість мільйонерів: де їх найбільше

Згідно із податковими деклараціями у 2024 році українці заробили майже на 50% більше, ніж у 2023-у. Загальні доходи громадян збільшилися на 107 млрд грн. Крім того в Україні значно зросла кількість мільйонерів – протягом року їх побільшало аж на 6,6 тис. Звідки українці беруть гроші та де проживає найбільше багатіїв?

Мешканці яких регіонів заробляють найбільше?

Як зазначив голова Державної податкової служби (ДПС) України Руслан Кравченко, податківці вже отримали більш ніж 170 тисяч декларацій за минулий рік. У цих деклараціях українці зафіксували доходи на загальну суму 326 млрд грн. Найбільше заробили мешканці:

Києва – 156 млрд грн;

Дніпропетровщини– 30 млрд грн;

Львівщини – 18,2 млрд грн;

Київщини – 17,5 млрд грн.

Із загальної суми задекларованих коштів було сплачено податків на суму:

податок на доходи фізичних осіб – 8,1 млрд грн;

військвий збір – 1,5 млрд грн.

При цьому один з киян відзначився рекордною сумою, призначеною на сплату податків. Він поповнив бюджет країни аж на 4,6 млрд грн.

Звідки українці беруть гроші?

Більшість задекларованих українцями доходів мають іноземне походження. Проте є й інші джерела прибутку, з яких частина наших співгромадян черпає чималі кошти. За джерелами походження коштів задекларовані громадянами доходи розподілилися наступним чином:

доходи іноземного походження – 34,2 млрд грн;

спадщина і дарування – 13,6 млрд грн;

прибутки, отримані від продажу об’єктів нерухомості та рухомого майна – 6,8 млрд грн;

інвестиції – 4,9 млрд грн;

інші види оподатковуваних доходів – 4 млрд грн;

кошти, отримані за оренду майна – 3,4 млрд гривень.

Чималу частку цих доходів задекларували особи, що вважаються гривневими мільйонерами. До слова їх кількість за 2024 рік зросла аж на 6,6 тисяч. Загалом же в Україні зараз близько 17 тис. мільйонерів, що задекларували 253,6 млрд грн доходу та сплатили до бюджету близько 8,7 млрд грн податків.