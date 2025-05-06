Лише 10 днів, а далі – штраф: пенсіонерам наказали терміново бігти до Пенсійного фонду

Пенсіонери в Україні зобов’язані тримати пенсійний фонд у курсі деяких важливих подій, що трапляються в їх житті. Зокрема мова йде про трудовий статус пенсіонера. Адже коли громадянин працює, перебуваючи на заслуженому відпочинку, йому повинні виплачувати меншу пенсію. Якщо ж ПФУ не в курсі наявності у пенсіонера додаткового доходу, йому нараховуватимуть більшу суму виплат. А коли правда «випливе», змусять повернути переплату.

Про що пенсіонери повинні повідомляти в Пенсійний фонд?

За інформацією від Пенсійного фонду України вітчизняні пенсіонери неодмінно повинні повідомляти про зміни, які безпосередньо впливають на розмір їхніх виплат. Зокрема:

прийом чи звільнення з роботи;

реєстрація чи припинення підприємницької діяльності.

Обов’язковий порядок інформування ПФУ про такі зміни в житті пенсіонерів передбачається ч. 2 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

В який термін потрібно повідомити про зміни?

Пенсіонери, що пішли на роботу чи звільнилися з неї, зареєстрували ФОП чи припинили підприємницьку діяльність, повинні повідомити про це Пенсійний фонд у строк до 10 днів. Інакше наслідки можуть бути дуже неприємними. Порушникам загрожує так званий штраф. По факту ж таким пенсіонерам доведеться повернути до державного бюджету різницю у виплатах, зокрема якщо йдеться про працевлаштованих без відома ПФУ, які отримували неналежну їм завелику пенсію.

Як повідомити ПФУ про прийом чи звільнення з роботи?

Повідомити Пенсійний фонд про зміни, що стосуються працевлаштування, пенсіонери можуть:

особисто, звернувшись до філії ПФУ;

онлайн за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду;

через портал «Дія».

Для цього потрібно надати відповідну заяву та документи, що підтверджують факт зміни трудового статусу пенсіонера. Це може бути:

розпорядження чи наказ про прийом/звільнення з роботи;

трудова книжка з відповідним записом;

цивільно-правовий договір та ін.

Після цього у Пенсійному фонді перерахують розмір пенсії у відповідності до того, є в пенсіонера додатковий дохід чи його немає.