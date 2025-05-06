В Украине на треть выросло количество миллионеров: где их больше всего

Согласно налоговым декларациям в 2024 году украинцы заработали почти на 50% больше, чем в 2023-м. Общие доходы граждан увеличились на 107 млрд грн. Кроме того, в Украине значительно возросло количество миллионеров – в течение года их стало больше аж на 6,6 тыс. Откуда украинцы берут деньги и где проживает больше всего богачей?

Жители каких регионов зарабатывают больше всего?

Как отметил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Руслан Кравченко, налоговики уже получили более 170 тысяч деклараций за прошлый год. В этих декларациях украинцы зафиксировали доходы на общую сумму 326 млрд грн. Больше всего заработали жители:

Киева – 156 млрд грн;

Днепропетровщины – 30 млрд грн;

Львовщины – 18,2 млрд грн;

Киевщины – 17,5 млрд грн.

Из общей суммы задекларированных средств были уплачены налоги на сумму:

налог на доходы физических лиц – 8,1 млрд грн;

военный сбор – 1,5 млрд грн.

При этом один из киевлян отметился рекордной суммой, предназначенной на уплату налогов. Он пополнил бюджет страны аж на 4,6 млрд грн.

Откуда украинцы берут деньги?

Большинство задекларированных украинцами доходов имеют иностранное происхождение. Тем не менее, есть и другие источники прибыли, из которых часть наших сограждан черпает немалые средства. По источникам происхождения средств задекларированные гражданами доходы распределились следующим образом:

доходы иностранного происхождения – 34,2 млрд грн;

наследство и дарение – 13,6 млрд грн;

доходы, полученные от продажи объектов недвижимости и движимого имущества – 6,8 млрд грн;

инвестиции – 4,9 млрд грн;

другие виды налогооблагаемых доходов – 4 млрд грн;

средства, полученные за аренду имущества – 3,4 млрд гривен.

Большую часть этих доходов задекларировали лица, считающиеся гривневыми миллионерами. К слову, их количество за 2024 год выросло аж на 6,6 тысяч. Всего же в Украине сейчас около 17 тыс. миллионеров, задекларировавших 253,6 млрд грн дохода и уплативших в бюджет 8,7 млрд грн налогов.