Залишився всього тиждень: власники карток ПриватБанку можуть востаннє заплатити вдвічі менше

Власники карток ПриватБанку, що користуються сервісом Приват24, ще протягом тижня зможуть скористатися унікальною пропозицію. Їм буде доступна послуга переказу грошей за кордон на особливо вигідних умовах. Які переваги отримують клієнти та до якого числа діє пропозиція?

Які умови акції?

Як зазначив член правління та куратор роздрібного напрямку діяльності ПриватБанку Дмитро Мусієнко, протягом певного обмеженого терміну українці зможуть переказувати кошти за кордон із суттєвою знижкою. Замість 2% комісії від суми переказу вони сплачувати лише 1%. При цьому мінімальна сума комісії як і раніше складатиме 50 грн.

Щоб скористатися акційною послугою потрібно:

мати картку ПриватБанку;

користуватися мобільним застосунком Приват24 або його веб-версією.

Якщо клієнт задовільняє всім цим вимогам, він може переказувати кошти за кордон на акційних умовах, заощаджуючи таким чином чималу суму. Наприклад при переказі 10 000 грн замість 200 грн комісії можна заплатити лише 100 грн. Що вже казати про переказ більших сум коштів.

До якого числа діятиме знижка?

Переказати кошти за кордон, сплативши удвічі меншу комісію, клієнти Приватбанку зможуть до 15 травня 2025 року. Тобто у бажаючих здійснити переказ є ще тиждень, протягом якого вони зможуть зробити це на найбільш вигідних умовах.

Як здійснити переказ за кордон?

Щоб надіслати кошти за межі України зі знижкою в 1%, потрібно скористатися мобільним застосунком Приват24 або веб-версією цього сервісу. Загалом же здійснити переказ дуже просто. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Обрати карту, з якої буде здійснено переказ. Ввести номер карти та інші дані отримувача за кордоном. Вказати суму. Підтвердити відправку коштів.

У ПриватБанку також нагадали про один важливий нюанс: переказувати гроші за кордон можна лише з карти, що була відкрита у доларах, євро чи іншій іноземній валюті. Якщо ж такої карти в клієнта нема, то, за потреби, він може оформити цифрову карту у тому ж таки Приват24.