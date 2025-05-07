Осталась всего неделя: владельцы карт ПриватБанка могут в последний раз заплатить вдвое меньше

Владельцы карт ПриватБанка, пользующиеся сервисом Приват24, еще в течение недели смогут воспользоваться уникальным предложением. Им будет доступна услуга перевода денег за границу на особо выгодных условиях. Какие преимущества получают клиенты и до какого числа действует предложение?

Какие условия акции?

Как отметил член правления и куратор розничного направления деятельности ПриватБанка Дмитрий Мусиенко, в течение определенного срока украинцы смогут переводить средства за границу с существенной скидкой. Вместо 2% комиссии от суммы перевода они будут платить лишь 1%. При этом минимальная сумма комиссии по-прежнему составит 50 грн.

Чтобы воспользоваться акционной услугой, нужно:

иметь карточку ПриватБанка;

использовать мобильное приложение Приват24 или его веб-версию.

Если клиент удовлетворяет всем этим требованиям, он может перечислять средства за границу на акционных условиях, экономя таким образом немалую сумму. Например, при переводе 10 000 грн вместо 200 грн комиссии можно заплатить всего 100 грн. Что уж говорить о переводе больших сумм средств.

До какого числа будет действовать скидка?

Перевести средства за границу, уплатив вдвое меньшую комиссию, клиенты ПриватБанка смогут до 15 мая 2025 года. То есть у желающих осуществить перевод есть еще неделя, в течение которой они смогут сделать это на наиболее выгодных условиях.

Как осуществить перевод за границу?

Чтобы отправить средства за пределы Украины со скидкой в ​​1%, нужно воспользоваться мобильным приложением Приват24 или веб-версией этого сервиса. В общем же осуществить перевод очень просто. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать карту, с которой будет произведен перевод. Ввести номер карты и другие данные получателя за границей. Указать сумму. Подтвердить отправку денежных средств.

В ПриватБанке также напомнили об одном важном нюансе: переводить деньги за границу можно только с карты, открытой в долларах, евро или другой иностранной валюте. Если же такой карты у клиента нет, то при необходимости он может оформить цифровую карту в том же Приват24.