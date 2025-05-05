Украинцы смогут платить за газ меньше чем 7,96 грн: для этого нужно выполнить всего два условия

Крупнейший поставщик газа в Украине компания «Нафтогаз» рассказала своим потребителям, как можно сэкономить на оплате за «голубое топливо». Оказывается, ничего особенного для этого делать не нужно. Достаточно платить за газ своевременно и определенным, рекомендованным поставщиком способом.

Как платить за газ меньше?

Чтобы уменьшить свой счет за газ клиенты «Нафтогаза», а это более 98% бытовых потребителей Украины, должны соблюсти два обязательных условия:

заплатить за потребленный ресурс до 15 числа месяца;

произвести оплату с помощью онлайн-сервиса на сайте поставщика.

Если потребитель выполнит все требования «Нафтогаза», то сможет в следующем месяце заплатить за газ на 1% меньше. Дополнительно напоминать о скидке представителям поставщика не придется, ведь счет уменьшится автоматически.

То есть, если определенная украинская семья потребляет за месяц 100 кубометров «голубого топлива» и платит за них 796 грн, то со скидкой получит счет на 788,04 грн. В расчете на месяц такая скидка может показаться небольшой, но если регулярно платить за газ вовремя, удастся сэкономить приличную сумму.

Сколько украинцы будут платить за газ летом?

Недавно в «Нафтогазе» обнародовали интересную информацию о тарифах. В частности, поставщик продлил срок действия своего самого выгодного тарифа «Фиксированный» еще на один год. То есть, получать газ по цене 7,96 грн за кубический метр украинцы будут еще по крайней мере до 30 апреля 2026 года. Следовательно, в течение всего лета, да и в последующие месяцы также, потребители будут оплачивать «голубое топливо» по той же стабильной цене.

При этом поставщик отметил, что зимой возможна установка некоторых ограничений по потреблению газа. Пока неизвестно, будут ли они применены, однако в «Нафтогазе» пообещали сделать все возможное, чтобы не создать дискомфорт для потребителей. Если в компании в определенный момент решат давать газ по часам, клиентам об этом сообщат заранее.