Вы точно не знали об этих возможностях своего роутера: проверьте, есть ли у него USB-порт

У большинства людей есть дома беспроводной интернет, ведь это очень удобно. Его раздает так называемый роутер или маршрутизатор. У каждого он может быть разным: роутеры отличаются по стоимости, виду, изготовителю и другим параметрам. Большинство думают, что назначение роутера только одно – раздавать сигнал. Но все совсем не так. Если ваш роутер имеет USB-портал, то вы можете использовать его как мощный домашний медиасервер. Вот что об этом говорят эксперты.

Какие функции может иметь ваш роутер?

Если роутер имеет USB порт, то вот, какие функции он может иметь:

Мощный домашний медиасервер. Вы можете подключить к роутеру флешку или внешний жесткий диск и получить доступ к файлам, хранящимся на них с любого домашнего устройства, поддерживающего доступ к вай-фай. Облачное хранилище. Вы можете настроить роутер таким образом, чтобы всегда и из любой точки мира иметь доступ к важным сайтам. Модернизация принтера. Если у вас дома есть принтер, то его можно модернизировать. Просто подключите его к роутеру и подключайте к любым устройствам без дополнительных проводов. Автоматическое копирование данных. Некоторые роутеры могут синхронизировать данные на компьютере. Таким образом вы их не рискуете потерять.

Как все это настроить и подходит ли ваш роутер для таких манипуляций можно посмотреть в Интернете или Ютубе. Просто введите название маршрутизатора и поищите соответствующую информацию.

Что еще нужно знать о роутере?

Эксперты отмечают — никогда не выключайте роутер просто потому, что вы не пользуетесь интернетом. Многие выключают роутер на ночь или днем ​​когда идут на работу. Мол, зачем устройство будет работать и терять производительность. Однако частые перезагрузки роутера, как раз и больше всего его портят. Он каждый раз словно сбрасывается до базовых настроек и тратит много ресурса, чтобы снова поймать сигнал. Перезагружать роутер можно максимум один раз в месяц или реже.