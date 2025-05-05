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Вы точно не знали об этих возможностях своего роутера: проверьте, есть ли у него USB-порт

Карел Тетяна05.05.2025
роутер USB

У большинства людей есть дома беспроводной интернет, ведь это очень удобно. Его раздает так называемый роутер или маршрутизатор. У каждого он может быть разным: роутеры отличаются по стоимости, виду, изготовителю и другим параметрам. Большинство думают, что назначение роутера только одно – раздавать сигнал. Но все совсем не так. Если ваш роутер имеет USB-портал, то вы можете использовать его как мощный домашний медиасервер. Вот что об этом говорят эксперты.

Какие функции может иметь ваш роутер?

Wi-Fi роутер

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Если роутер имеет USB порт, то вот, какие функции он может иметь:

  1. Мощный домашний медиасервер. Вы можете подключить к роутеру флешку или внешний жесткий диск и получить доступ к файлам, хранящимся на них с любого домашнего устройства, поддерживающего доступ к вай-фай.
  2. Облачное хранилище. Вы можете настроить роутер таким образом, чтобы всегда и из любой точки мира иметь доступ к важным сайтам.
  3. Модернизация принтера. Если у вас дома есть принтер, то его можно модернизировать. Просто подключите его к роутеру и подключайте к любым устройствам без дополнительных проводов.
  4. Автоматическое копирование данных. Некоторые роутеры могут синхронизировать данные на компьютере. Таким образом вы их не рискуете потерять.

Как все это настроить и подходит ли ваш роутер для таких манипуляций можно посмотреть в Интернете или Ютубе. Просто введите название маршрутизатора и поищите соответствующую информацию.

Что еще нужно знать о роутере?

Эксперты отмечают — никогда не выключайте роутер просто потому, что вы не пользуетесь интернетом. Многие выключают роутер на ночь или днем ​​когда идут на работу. Мол, зачем устройство будет работать и терять производительность. Однако частые перезагрузки роутера, как раз и больше всего его портят. Он каждый раз словно сбрасывается до базовых настроек и тратит много ресурса, чтобы снова поймать сигнал. Перезагружать роутер можно максимум один раз в месяц или реже.

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Карел Тетяна05.05.2025
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