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Українцям нагадали про секретні можливості роутера: перевірте, чи є у нього USB-порт

Карел Тетяна05.05.2025
роутер USB

Більшість людей мають вдома безпровідний інтернет, адже це дуже зручно. Його роздає так званий роутер, чи маршрутизатор. В кожного він може бути різним: роутери відрізняються за вартістю, виглядом, виробником та іншими параметрами. Більшість думають, що призначення роутера лише одне — роздавати сигнал. Але все зовсім не так. Якщо ваш роутер має USB-портал, то ви можете використовувати його, як потужний домашній медіасервер. Ось, що про це говорять експерти.

Які функції може мати ваш роутер?

Wi-Fi роутер

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Якщо роутер має USB порт, то ось, які функції він може виконувати:

  1. Потужний домашній медіасервер. Ви можете підключити до роутера флешку або зовнішній жорсткий диск і отримати доступ до файлів, які на них збережені з будь-якого домашнього пристрою, який підтримує доступ до вай-фай.
  2. Хмарне сховище. Ви можете налаштувати роутер таким чином, щоб завжди та з будь-якої точки світу мати доступ до важливих сайтів.
  3. Модернізація принтера. Якщо ви маєте вдома принтер, то його можна модернізувати. Просто підʼєднайте його до роутера й підключайте до будь-яких пристроїв без додаткових дротів.
  4. Автоматичне копіювання даних. Деякі роутери можуть синхронізувати дані, які є на компʼютері. Таким чином ви їх не ризикуватимете втратити.

Як все це налаштувати та чи підходить ваш роутер для таких маніпуляцій можна подивитися в Інтернеті або на Ютуб. Просто введіть назву своєї моделі маршрутизатора й пошукайте відповідну інформацію.

Що ще потрібно знати про роутер?

Експерти наголошують — ніколи не виключайте роутер просто тому, що ви наразі не користуєтесь інтернетом. Багато людей виключають роутер на ніч, або вдень коли йдуть на роботу. Мовляв, навіщо пристрій буде працювати й втрачати продуктивність. Проте часті перезавантаження роутера, якраз і найбільше його псують. Він щоразу наче скидається до базових налаштувань й витрачає багато ресурсу, щоб знову зловити сигнал. Перезавантажувати роутер можна максимум один раз в місяць, або й рідше.

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Карел Тетяна05.05.2025
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