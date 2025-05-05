Українцям нагадали про секретні можливості роутера: перевірте, чи є у нього USB-порт

Більшість людей мають вдома безпровідний інтернет, адже це дуже зручно. Його роздає так званий роутер, чи маршрутизатор. В кожного він може бути різним: роутери відрізняються за вартістю, виглядом, виробником та іншими параметрами. Більшість думають, що призначення роутера лише одне — роздавати сигнал. Але все зовсім не так. Якщо ваш роутер має USB-портал, то ви можете використовувати його, як потужний домашній медіасервер. Ось, що про це говорять експерти.

Які функції може мати ваш роутер?

Якщо роутер має USB порт, то ось, які функції він може виконувати:

Потужний домашній медіасервер. Ви можете підключити до роутера флешку або зовнішній жорсткий диск і отримати доступ до файлів, які на них збережені з будь-якого домашнього пристрою, який підтримує доступ до вай-фай. Хмарне сховище. Ви можете налаштувати роутер таким чином, щоб завжди та з будь-якої точки світу мати доступ до важливих сайтів. Модернізація принтера. Якщо ви маєте вдома принтер, то його можна модернізувати. Просто підʼєднайте його до роутера й підключайте до будь-яких пристроїв без додаткових дротів. Автоматичне копіювання даних. Деякі роутери можуть синхронізувати дані, які є на компʼютері. Таким чином ви їх не ризикуватимете втратити.

Як все це налаштувати та чи підходить ваш роутер для таких маніпуляцій можна подивитися в Інтернеті або на Ютуб. Просто введіть назву своєї моделі маршрутизатора й пошукайте відповідну інформацію.

Що ще потрібно знати про роутер?

Експерти наголошують — ніколи не виключайте роутер просто тому, що ви наразі не користуєтесь інтернетом. Багато людей виключають роутер на ніч, або вдень коли йдуть на роботу. Мовляв, навіщо пристрій буде працювати й втрачати продуктивність. Проте часті перезавантаження роутера, якраз і найбільше його псують. Він щоразу наче скидається до базових налаштувань й витрачає багато ресурсу, щоб знову зловити сигнал. Перезавантажувати роутер можна максимум один раз в місяць, або й рідше.