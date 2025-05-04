Недвижимость в Украине стремительно дорожает: на сколько переписали цены за последние месяцы

На вторичном рынке недвижимости столицы наблюдается значительный рост цен на квартиры. За последние полгода стоимость квадратных метров в Киеве существенно выросла. Аналитики фиксируют заметное подорожание, что влияет на потенциальных покупателей и продавцов.

Как выросли цены на квартиры в Киеве за последнее время

По данным портала M2bomber, стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Киеве за последние шесть месяцев выросла на 16,82%. В денежном эквиваленте это составляет почти 10 000 гривен – со средних 57 685 грн до 67 389 грн за квадратный метр. Эта средняя цифра учитывает стоимость всех типов жилья на рынке, независимо от количества комнат.

Рост средней стоимости квадратного метра жилья в Киеве:

За последние 6 месяцев: +16,82% (почти +10 000 грн).

За последний месяц: +5,84% (почти +4 000 грн).

За последний год (май 2024 – май 2025): +15,99% (более +9 000 грн).

За последний месяц, по данным аналитиков, стоимость жилья выросла на 5,84%, или почти на 4 000 гривен за квадратный метр. В годовом измерении, с мая 2024 по май 2025 года, цены увеличились на 15,99%, что составляет более 9 000 гривен.

Ценовой разрез по районам и самые частые предложения

Анализ рынка также показывает значительный разброс цен в зависимости от района столицы. Стоимость квадратного метра может колебаться от средних 46 982 грн до 93 964 грн.

Самые низкие средние цены зафиксированы в Святошинском (46 982 грн/кв.м) и Деснянском (47 990 грн/кв.м) районах. Самое дорогое жилье традиционно в Печерском районе, где квадратный метр стоит в среднем 93 964 грн. В средней ценовой категории находятся Днепровский, Дарницкий, Подольский, Оболонский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы.

Что касается предложений, то чаще всего владельцы выставляют цену за квадратный метр для 1-комнатных квартир в диапазонах 46 800 – 79 200 грн, а также 61 200 и 86 400 грн. В самом дешевом сегменте можно найти предложения от 14 400 грн за квадратный метр, но таких объявлений очень мало.

В общем, рост цен на вторичном рынке недвижимости Киева является заметным трендом последних месяцев.