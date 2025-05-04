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Недвижимость в Украине стремительно дорожает: на сколько переписали цены за последние месяцы

Yulia04.05.2025

На вторичном рынке недвижимости столицы наблюдается значительный рост цен на квартиры. За последние полгода стоимость квадратных метров в Киеве существенно выросла. Аналитики фиксируют заметное подорожание, что влияет на потенциальных покупателей и продавцов.

Как выросли цены на квартиры в Киеве за последнее время

По данным портала M2bomber, стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Киеве за последние шесть месяцев выросла на 16,82%. В денежном эквиваленте это составляет почти 10 000 гривен – со средних 57 685 грн до 67 389 грн за квадратный метр. Эта средняя цифра учитывает стоимость всех типов жилья на рынке, независимо от количества комнат.

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Рост средней стоимости квадратного метра жилья в Киеве:

  • За последние 6 месяцев: +16,82% (почти +10 000 грн).
  • За последний месяц: +5,84% (почти +4 000 грн).
  • За последний год (май 2024 – май 2025): +15,99% (более +9 000 грн).

За последний месяц, по данным аналитиков, стоимость жилья выросла на 5,84%, или почти на 4 000 гривен за квадратный метр. В годовом измерении, с мая 2024 по май 2025 года, цены увеличились на 15,99%, что составляет более 9 000 гривен.

Ценовой разрез по районам и самые частые предложения

Анализ рынка также показывает значительный разброс цен в зависимости от района столицы. Стоимость квадратного метра может колебаться от средних 46 982 грн до 93 964 грн.

Самые низкие средние цены зафиксированы в Святошинском (46 982 грн/кв.м) и Деснянском (47 990 грн/кв.м) районах. Самое дорогое жилье традиционно в Печерском районе, где квадратный метр стоит в среднем 93 964 грн. В средней ценовой категории находятся Днепровский, Дарницкий, Подольский, Оболонский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы.

Что касается предложений, то чаще всего владельцы выставляют цену за квадратный метр для 1-комнатных квартир в диапазонах 46 800 – 79 200 грн, а также 61 200 и 86 400 грн. В самом дешевом сегменте можно найти предложения от 14 400 грн за квадратный метр, но таких объявлений очень мало.

В общем, рост цен на вторичном рынке недвижимости Киева является заметным трендом последних месяцев.

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Yulia04.05.2025
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