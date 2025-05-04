В Україні з’явилися авто з нетиповими номерами: хто та як може замовити “ексклюзив” 

На українських дорогах почали з’являтися автомобілі з реєстраційними номерними знаками нової серії – “DI”. Ці номери мають специфічне походження і свідчать про використання власником зручних цифрових сервісів. Такі реєстраційні знаки отримують водії, які переоформлюють свої транспортні засоби через мобільний застосунок “Дія”.

Автономери серії “DI”: як їх отримати та хто видає

Реєстраційні знаки серії “DI” з’являються у власників автомобілів, які обирають сучасний спосіб перереєстрації транспортного засобу через сервіси Міністерства внутрішніх справ, інтегровані з “Дією”.

Способи подання заяви на перереєстрацію через “Дію”:

Особисто у сервісному центрі МВС або ЦНАП.

Через законного представника.

Онлайн, заповнивши заяву на вебпорталі електронних послуг.

Перереєстрація транспортних засобів усіх категорій здійснюється у сервісних центрах МВС або центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). За результатами цієї процедури заявник отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки. Важливо зазначити, що власникам автомобілів не обов’язково отримувати номери саме серії “DI”. За бажанням, вони можуть залишити свої попередні реєстраційні знаки.

Вибір номерних знаків: скільки коштують “красиві” комбінації

Окрім стандартної процедури, українські водії мають можливість самостійно обирати комбінації цифр для своїх номерних знаків за додаткову плату. Вартість таких “красивих” номерів може суттєво відрізнятися.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, найдешевші платні комбінації коштують від 4800 гривень. До них відносяться, наприклад, дві послідовні пари однакових цифр (як 0066, 6622) або три однакові цифри у різних позиціях (як 0700, 1011). Дорожчими є номери з трьома однаковими цифрами поспіль (наприклад, 2666), їхня вартість вища за 4800 грн.

Найдорожчі комбінації коштують 96 000 гривень. До них належать такі цифрові ряди, як 0001, 0009 та 7777.

Таким чином, поява на дорогах автомобілів з номерами серії “DI” пов’язана з розвитком цифрових послуг у сфері перереєстрації транспорту в Україні. Водії можуть обрати як стандартні номери, так і сплатити за бажану комбінацію.