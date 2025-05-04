Нерухомість в Україні стрімко дорожчає: на скільки переписали ціни за останні місяці

На вторинному ринку нерухомості столиці спостерігається значне зростання цін на квартири. За останні пів року вартість квадратних метрів у Києві суттєво зросла. Аналітики фіксують помітне здорожчання, що впливає на потенційних покупців та продавців.

Як зросли ціни на квартири в Києві за останній час

За даними порталу M2bomber, вартість квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві за останні шість місяців зросла на 16,82%. У грошовому еквіваленті це становить майже 10 000 гривень – із середніх 57 685 грн до 67 389 грн за квадратний метр. Ця середня цифра враховує вартість усіх типів житла на ринку, незалежно від кількості кімнат.

Зростання середньої вартості квадратного метра житла в Києві:

За останні 6 місяців: +16,82% (майже +10 000 грн).

За останній місяць: +5,84% (майже +4 000 грн).

За останній рік (травень 2024 – травень 2025): +15,99% (понад +9 000 грн).

За останній місяць, за даними аналітиків, вартість житла зросла на 5,84%, або майже на 4 000 гривень за квадратний метр. У річному вимірі, з травня 2024 по травень 2025 року, ціни збільшились на 15,99%, що становить понад 9 000 гривень.

Ціновий розріз по районах та найчастіші пропозиції

Аналіз ринку також показує значний розкид цін залежно від району столиці. Вартість квадратного метра може коливатися від середніх 46 982 грн до 93 964 грн.

Найнижчі середні ціни зафіксовані у Святошинському (46 982 грн/кв.м) та Деснянському (47 990 грн/кв.м) районах. Найдорожче житло традиційно у Печерському районі, де квадратний метр коштує в середньому 93 964 грн. У середній ціновій категорії перебувають Дніпровський, Дарницький, Подільський, Оболонський, Голосіївський, Солом’янський та Шевченківський райони.

Щодо пропозицій, то найчастіше власники виставляють ціну за квадратний метр для 1-кімнатних квартир у діапазонах 46 800 – 79 200 грн, а також 61 200 та 86 400 грн. У найдешевшому сегменті можна знайти пропозиції від 14 400 грн за квадратний метр, але таких оголошень дуже мало.

Загалом, зростання цін на вторинному ринку нерухомості Києва є помітним трендом останніх місяців.