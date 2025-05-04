Неожиданный штраф для водителей: «неправильный» проезд на зеленый теперь стоит более тысячи гривен

На оживленных перекрестках, оборудованных светофорами с дополнительными секциями, водители иногда допускают ошибку, которая может стоить им немалых денег. Многие считают, что включенный основной зеленый свет автоматически разрешает движение во всех направлениях. Однако, как объясняют в Патрульной полиции, такая уверенность может привести к нарушению Правил дорожного движения (ПДД) и значительному штрафу.

Почему проезд на «зеленый» может быть нарушением и какова причина

Инспекторы патрульной полиции напоминают, что на перекрестках с дополнительными секциями светофора, регулирующих повороты, действуют особые правила.

Что нужно знать о сигналах светофора с дополнительными секциями:

Если есть дополнительная секция со стрелкой для поворота, этот маневр разрешен только когда стрелка светится зеленым.

Основной зеленый свет позволяет движение исключительно прямо или в других направлениях, не обозначенных отдельной секцией.

Проезд в направлении стрелки, когда она не светится (а светится только основной зеленый), приравнивается к проезду на запрещающий сигнал светофора.

Игнорирование сигнала дополнительной секции со стрелкой, когда она не светится, является фактически проездом на запрещающий сигнал светофора. Даже если основной зеленый свет включен, он касается только движения прямо или в другом разрешенном направлении, а не поворота, который регулируется отдельной секцией.

Размер штрафа за такое нарушение и возможные последствия

За такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф в размере 510 гривен.

Однако, если в результате выполнения такого маневра (поворота на основной зеленый сигнал при неактивной стрелке дополнительной секции) произойдет дорожно-транспортное происшествие (ДТП), размер штрафа значительно возрастает – до 1445 гривен. Более того, в таком случае нарушителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от шести до двенадцати месяцев.

Эта информация, полученная от сотрудника Патрульной полиции, подчеркивает необходимость быть внимательными и правильно толковать сигналы светофоров с дополнительными секциями, чтобы избежать штрафов и опасных ситуаций на дороге.