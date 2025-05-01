З 1 травня оновлено правила мобілізації: хто має прийти до ТЦК навіть, якщо не було повістки?

Взагалі, від коли триває воєнний стан та мобілізація, всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні з’явитися в ТЦК для того, щоб оновити дані й стати на військовий облік. Хто цього не зробить згодом ризикує отримати штраф в розмірі від 17 000 гривень. Наразі українці все ще не квапляться добровільно приходити до територіальних центрів комплектування. Дуже багато військовозобовʼязаних намагаються просто залишатися в тіні. Однак в Уряді наголошують, що справа може дійти навіть до розшуку. Умови стали ще жорсткішими з 1 травня.

Хто має обовʼязково зʼявитися в ТЦК?

Отож, обовʼязково прийти в ТЦК повинні всі, хто:

Змінює місце проживання в межах України. Виїжджає за кордон, але не більше ніж на три дні. В разі зміни персональних даних. У разі втрати військово-облікового документа. Для підтвердження прав на відстрочку.

В деяких випадках осіб можуть відправити на військово-лікарську комісію. Наприклад, якщо мова про відстрочку за станом здоровʼя. Дату проходження комісії, зазвичай назначають у ТЦК. Якщо особа не зʼявиться у зазначений день, то його можуть подати в розшук.

«У разі невиконання цього обов’язку протягом 60 днів керівник ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання людини», – зазначають експерти.

Відтепер інформація про розшук надходитиме у Резерв+

Ще одна новина для українців. Щоб дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку, достатньо авторизуватися у додатку Резерв+. Саме туди відправлятимуть подібні сповіщення. В Уряді кажуть, що це гарна новина для багатьох, адже іноді людина може навіть не підозрювати, що перебуває у розшуку й з часом стикнутися з неприємними сюрпризами на блок постах. Сповіщення про припинення розшуку теж приходитимуть у Резерв+.