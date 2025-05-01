С 1 мая обновлены правила мобилизации: кто должен прийти в ТЦК даже если не было повестки?

Вообще, когда идет военное положение и мобилизация, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК для того, чтобы обновить данные и стать на военный учет. Кто этого не сделает, впоследствии рискует получить штраф в размере от 17 000 гривен. Пока украинцы все еще не спешат добровольно приходить в территориальные центры комплектования. Очень многие военнообязанные пытаются просто оставаться в тени. Однако в правительстве отмечают, что дело может дойти даже до розыска. Условия ужесточились с 1 мая.

Кто должен обязательно явиться в ТЦК?

Итак, обязательно прийти в ТЦК должны все, кто:

Меняет место жительства в пределах Украины. Уезжает за границу, но не более чем на три дня. В случае смены персональных данных. В случае утраты военно-учетного документа. Для подтверждения прав на отсрочку.

В некоторых случаях лиц могут отправить на военно-врачебную комиссию. Например, если речь идет об отсрочке по состоянию здоровья. Дату прохождения комиссии обычно назначают в ТЦК. Если лицо не явится в указанный день, его могут подать в розыск.

“В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в полицию для административного задержания человека”, — отмечают эксперты.

Теперь информация о розыске будет поступать в Резерв+

Еще одна новость для украинцев. Чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске, достаточно авторизоваться в приложении Резерв+. Именно туда будут отправлять подобные уведомления. В правительстве говорят, что это хорошая новость для многих, ведь иногда человек может даже не подозревать, что находится в розыске и со временем столкнуться с неприятными сюрпризами на постах. Уведомления о прекращении розыска тоже будут приходить в Резерв+.