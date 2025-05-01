Ніколи в телефонній розмові не кажіть це слово, якщо не хочете потрапити на гачок до аферистів

Українці регулярно стикають з шахрайськими схемами. Аферисти повсюди: вони пишуть в соціальних мережах та телефонують на ваш мобільний. Здавалося б, якщо не озвучувати підозрілим особам ніяку конфіденційну інформацію, як от дані банківських карток, чи особисті дані, то нічого не трапиться. Але все значно серйозніше. Тепер в діалогах з потенційними шахраями не можна навіть говорити слово «Так». Вони можуть його потім використовувати проти вас й викрадати у вас гроші, або навіть оформлювати на вас кредит.

Що відомо?

Наразі шахраї діють дуже непередбачувано. Багато схем українцям вже відомі, тож аферистам не залишається нічого іншого, як придумувати нові. Й на жаль ви ніколи не знаєте, яку вже інформацію має про вас шахрай, перш ніж вам зателефонувати. Саме тому, інколи вони телефонують просто заради того, щоб отримати запис вашого голосу, де ви говорите «Так», тобто даєте згоду на якісь їх дії.

Тож якщо ви спілкуєтесь з підозрілою особою, й повинні відповідати «так» або «ні», краще уникнути такої однозначної відповіді, або ж просто перервати розмову.

Активували ще одну схему

Наразі відомо, про ще кілька схем, які активно ширяться в мережі й дехто з українців в них вірить. Перша — це шахрайство на ОЛХ. Цей маркетплейс славиться великою кількістю аферистів, однак вони не квапляться звідти йти й щоразу придумують щось нове. Наприклад, зараз коли ви публікуєте оголошення про продаж речей, вам може прийти повідомлення начебто від компанії ОЛХ. Акаунт, з котрого приходить повідомлення, так і підписаний. В повідомленні вказується, що для того, аби оголошення стало активним, вам потрібно підтвердити номер телефону. Нічого не підозрюючи користувачі вводять свій номер телефону й відправляють начебто компанії ОЛХ. Далі на вайбер приходить посилання за яким треба перейти, щоб начебто активувати оголошення. Це і є пастка від шахраїв. Тож в жодному разі не реагуйте ні на подібні повідомлення, ні тим паче на сповіщення в вайбері з незрозумілими посиланнями.