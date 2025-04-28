Не всі магніти варто чіпляти на холодильник: які з них можуть псувати техінку та навіть негативно впливати на здоровʼя

Безліч людей мають вдома різноманітні сувенірні магнітики привезені з різних подорожей. Зазвичай їх чіпляють на холодильник. В декого магнітів може бути стільки, що й дверцят холодильника за ними зовсім не видно. Загалом, це не є небезпечно для більшості сучасних моделей. Однак деяких магнітів все таки варто остерігатися. Експерти розповіли яких саме і чому.

Уникайте неодимових магнітів

Експерти кажуть, що потрібно уникати неодимових магнітів сріблястого кольору. Кажуть, що вони дуже потужні тож навіть можуть негативно впивати на людей, які мають серцевий кардіостимулятор. Також, вони можуть виводити з ладу сенсорну панель, яку має багато сучасних моделей.

Якщо ж брати до уваги звичайні магніти, то ось, які думки ширяться з їх приводу.

З позитивного:

Наукові дослідження демонструють, що звичайні магніти ніяк не впливають на електроніку та сам холодильник. Їхнє магнітне поле занадто слабке, навіть якщо магнітів багато. Дверцятам холодильника не важко. Магніти просто тримаються на верхній металевій поверхні. Магніти не впливають на споживання холодильником електроенергії або на його продуктивність.

З мінусів:

Якщо наклеїти надто багато магнітів, або обирати великі сувеніри, то вони можуть ненароком відчіплятись, і навіть залишати на поверхні дверцят подряпини або сколи. Коли чіпляєте магніт на дверцята, уважно подивіться чи немає на його поверхні легкої основи з клею. Якщо є, то вона може залишитись на дверцятах й утворити пляму.

Загалом, якщо ви вирішили прикрасити дверцята холодильника магнітами, то обирайте невеликі сувеніри й не чіпляйте їх надто близько один до одного, щоб вони не сповзли й ненароком не попадали. Якщо ж маєте справді велику колекцію, то краще купити спеціальну дошку й прикріпити всі магніти до неї.