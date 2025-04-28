Лето 2025 готовит «климатические удары»: синоптики предупредили, что ждет Украину

По прогнозам специалистов, лето 2025 года может стать очередным испытанием для экосистем Украины из-за аномальных погодных условий. Ожидается не только жара, но и возможные «климатические удары» в виде интенсивных гроз, града и шквалов. Предпосылки для таких опасностей фиксируются в стране уже сейчас.

Засуха и риск пожаров: чего ждать от лета 2025 года

Кандидат географических наук Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института НАН Украины предупреждает о росте риска пожаров весной и летом. Причиной является гидрологическая засуха, которая уже наблюдается в Украине.

Ключевые факторы риска лета 2025 года:

Гидрологическая засуха: пересыхание малых рек, маловодность больших.

Исчезновение болот, которые питали реки.

Отсутствие снежного покрова, который не наполнил водоемы.

Снижение уровня подземных вод, исчезновение воды в колодцах (даже на Севере).

Риск роста пожаров в экосистемах.

Проблемы с количеством и качеством питьевой воды (особенно на Юге).

Эксперт отмечает, что пересыхают не только малые реки, но и большие находятся в состоянии маловодности. К этому добавляется исчезновение болот и недостаточное наполнение водоемов талыми водами из-за отсутствия снежного покрова. Все это приводит к снижению уровня грунтовых вод и проблемам с водой даже в регионах, которые ранее имели избыточную влагу.

Жара и интенсивные осадки: «климатический шок» посреди лета

Вера Балабух также прогнозирует, что переход к летним температурам (+20… +25 °С) может произойти уже в мае. При отсутствии вторжений холодного воздуха, на фоне высокой температуры ожидаются интенсивные погодные процессы.

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня объясняет, что когда температурный фон становится выше +20-25 °С и происходит перемещение атмосферных фронтов, в Украине возможен интенсивный рост конвективных облаков. При таком сценарии наблюдаются грозы, ливни, град, а также шквальные ветры, которые могут достигать опасных значений. Метеоролог добавила, что такие опасные явления, в частности град, в Украине будут происходить все чаще из-за роста среднегодовой температуры.

Таким образом, лето 2025 года может принести испытания как из-за засухи и риска пожаров, так и из-за возможных резких погодных явлений на фоне жары.