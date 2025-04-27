Робота з дому за понад 40 тисяч: кого шукають українські компанії на високі зарплати

Український ринок праці активно адаптується до сучасних реалій, і віддалена робота набирає дедалі більшої популярності. На кадрових порталах зараз можна знайти тисячі вакансій із можливістю працювати дистанційно, причому деякі пропозиції передбачають досить високу заробітну плату – понад 40 тисяч гривень. Роботодавці активно шукають фахівців на різні позиції.

Високооплачувана “удальонка”: які вакансії пропонують

Заробити понад 40 тисяч гривень, працюючи з дому, цілком реально. Українські компанії готові платити такі суми за наявність певних навичок та досвіду.

Приклади високооплачуваних віддалених вакансій:

Менеджер з освіти за кордоном: освітня агенція пропонує зарплату від 25 000 до 50 000 грн. Вимагається англійська мова рівня Upper-Intermediate+, комунікабельність та клієнтоорієнтованість.

Менеджер з туризму: керівна готельна компанія шукає спеціаліста на зарплату від 50 000 до 60 000 грн. Основне завдання – продаж послуг з опрацювання “теплих” звернень (дзвінки, соцмережі).

Менеджер по роботі з клієнтами: рекламна компанія пропонує від 15 000 до 45 000 грн, залежно від кількості залучених клієнтів.

Це лише кілька прикладів вакансій, де українські роботодавці готові платити понад 40 тисяч гривень за роботу з дому.

Робота без досвіду з гідною зарплатою: кого готові навчати

Цікаво, що на ринку праці є також вакансії з досить високою оплатою, які не вимагають від претендентів значного досвіду роботи. Компанії готові навчати новачків, головне – бажання та відповідні особисті якості.

Наприклад, інтернет-провайдери часто шукають монтажників з підключення абонентів. У таких вакансіях зазначається, що головні вимоги – це відповідальність, старанність та комунікабельність, а всьому необхідному компанія готова навчити. Заробітна плата на таких позиціях може перевищувати 30 тисяч гривень.

Компанії, що торгують технікою, також можуть шукати менеджерів з продажу (наприклад, мототехніки) із зарплатою від 30 000 до 40 000 гривень. Навіть якщо у вас мінімальні знання у цій сфері, деякі роботодавці готові провести навчання.

Активний пошук працівників на віддалені позиції з конкурентними зарплатами свідчить про те, що українські компанії адаптуються до умов та продовжують розвиватися, пропонуючи нові можливості для працевлаштування.