Работа из дома за более 40 тысяч: кого ищут украинские компании на высокие зарплаты

Украинский рынок труда активно адаптируется к современным реалиям, и удаленная работа набирает все большую популярность. На кадровых порталах сейчас можно найти тысячи вакансий с возможностью работать дистанционно, причем некоторые предложения предусматривают достаточно высокую заработную плату – более 40 тысяч гривен. Работодатели активно ищут специалистов на различные позиции.

Высокооплачиваемая «удаленка»: какие вакансии предлагают

Заработать более 40 тысяч гривен, работая из дома, вполне реально. Украинские компании готовы платить такие суммы за наличие определенных навыков и опыта.

Примеры высокооплачиваемых удаленных вакансий:

Менеджер по образованию за рубежом: образовательное агентство предлагает зарплату от 25 000 до 50 000 грн. Требуется английский язык уровня Upper-Intermediate+, коммуникабельность и клиентоориентированность.

Менеджер по туризму: управляющая гостиничная компания ищет специалиста на зарплату от 50 000 до 60 000 грн. Основная задача – продажа услуг по обработке «теплых» обращений (звонки, соцсети).

Менеджер по работе с клиентами: рекламная компания предлагает от 15 000 до 45 000 грн, в зависимости от количества привлеченных клиентов.

Это лишь несколько примеров вакансий, где украинские работодатели готовы платить более 40 тысяч гривен за работу из дома.

Работа без опыта с достойной зарплатой: кого готовы обучать

Интересно, что на рынке труда есть также вакансии с достаточно высокой оплатой, которые не требуют от соискателей значительного опыта работы. Компании готовы обучать новичков, главное – желание и соответствующие личные качества.

Например, интернет-провайдеры часто ищут монтажников по подключению абонентов. В таких вакансиях отмечается, что главные требования – это ответственность, исполнительность и коммуникабельность, а всему необходимому компания готова научить. Заработная плата на таких позициях может превышать 30 тысяч гривен.

Компании, торгующие техникой, также могут искать менеджеров по продажам (например, мототехники) с зарплатой от 30 000 до 40 000 гривен. Даже если у вас минимальные знания в этой сфере, некоторые работодатели готовы провести обучение.

Активный поиск работников на удаленные позиции с конкурентными зарплатами свидетельствует о том, что украинские компании адаптируются к условиям и продолжают развиваться, предлагая новые возможности для трудоустройства.