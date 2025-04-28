Мобілізація після 50 років: з 1 травня цю вікову категорію призиватимуть за новими правилами

В Україні триває мобілізація. Президент продовжив воєнний стан, а заодно й мобілізацію до серпня 2025 року. Це означає, що у будь-який момент повістку можуть отримати всі чоловіки у віці від 18 до 60 років. Звісно, не в кожному випадку повістка дорівнює автоматичному потраплянню до лав Збройних Сил України. В обовʼязковому порядку всі мають пройти військово-лікарську комісію та стати на військовий облік. А далі все залежить від віку, стану здоровʼя та наявності, чи відсутності підстав для відстрочки. Наприклад, найближчим часом мали б менше мобілізовувати тих, кому за 50. Тобто повістки їм звичайно приходитимуть, але побільшає випадків, коли таких чоловіків відправлятимуть додому.

Призов тих, кому за 50 ухвалюватиметься індивідуально

Розроблено низку параметрів за якими оцінюватимуть придатність до служби тих чоловіків, яким за 50. Зокрема, в першу чергу призиватимуть тих в кого специфічна і затребувана військова спеціальність. А також тих в кого немає проблем зі здоровʼям. Якщо ж в особи є, як мінімум три проблеми зі здоровʼям, наприклад, подагра, проблеми з тиском та серцем, то його не повинні призивати. Так принаймні стверджують адвокати.

Якщо ж проблем зі здоровʼям менше, наприклад, одна або дві, то чоловіка можуть визнати обмежено придатним, чи відправити у якусь тилову частину залежно від потреб. Також тих, кому 50+ частіше будуть відправляти працювати на оборонні підприємства, у відділи логістики тощо. Таких людей в армії теж сьогодні дуже бракує. Щодо штурмових військ, то тих, кому за 50 в них не відправляють.

Категорія 55+ призивається за таким же принципом

Варто додати, що ті, кому виповнилося 55 років призиваються за такими ж правилами. Особливої різниці майже немає. А от ті, кому вже майже 60, наприклад, 58 або 59, можуть бути не мобілізовані. Таких осіб мобілізовують все рідше, адже в 60 особа має право демобілізуватися.