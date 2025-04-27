Правительство одобрило еще одну категорию граждан на отсрочку от мобилизации: на очереди Верховная Рада

Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой по расширению перечня лиц, которые будут иметь право на отсрочку от мобилизации. Предложение касается определенных категорий педагогических работников учреждений внешкольного образования. Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что соответствующий законопроект уже одобрило правительство и теперь его будет рассматривать Верховная Рада.

Кому именно могут предоставить отсрочку: критерии и направления

Изменения, которые инициирует Министерство образования и науки, не будут касаться всех работников внешкольного образования. Право на отсрочку планируют предоставить только преподавателям кружков, которые работают по определенным приоритетным направлениям.

Критерии и направления педагогов внешкольного образования для возможной отсрочки:

Работают в государственных или коммунальных учреждениях внешкольного образования.

Преподают кружки научно-технического направления.

Преподают кружки исследовательско-экспериментального направления.

Преподают кружки военно-патриотического направления.

Преподают кружки эколого-натуралистического направления.

Работают по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года и продолжают занимать эту должность.

Министр Оксен Лисовой подчеркнул: «Речь идет только о тех педагогах, которые работают по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года и продолжают занимать эту должность. Это четкое ограничение, чтобы предотвратить возможные злоупотребления».

Почему именно эти направления образования важны для государства

Выбор именно этих направлений не случайный. По словам Министра Лисового, внешкольное образование по этим приоритетам играет чрезвычайно важную роль в формировании навыков и интересов у детей, которые необходимы для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины.

«Внешкольное образование помогает раскрывать у детей интерес к естественным дисциплинам и закладывает основу для выбора технических профессий в будущем», – отметил Оксен Лисовой. Он также добавил, что привлечение молодежи к STEM-образованию (наука, технология, инженерия, математика), научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции является стратегической задачей государства. Поддержка этих направлений образования является ключевой для экономического развития страны после победы.