Уряд схвалив ще одну категорію громадян на відстрочку від мобілізації: на черзі Верховна Рада

Міністерство освіти і науки України виступило з ініціативою щодо розширення переліку осіб, які матимуть право на відстрочку від мобілізації. Пропозиція стосується певних категорій педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що відповідний законопроєкт вже схвалив уряд і тепер його розглядатиме Верховна Рада.

Кому саме можуть надати відстрочку: критерії та напрями

Зміни, які ініціює Міністерство освіти і науки, не будуть стосуватися всіх працівників позашкілля. Право на відстрочку планують надати лише викладачам гуртків, які працюють за певними пріоритетними напрямами.

Критерії та напрями педагогів позашкілля для можливої відстрочки:

Працюють у державних або комунальних закладах позашкільної освіти.

Викладають гуртки науково-технічного напряму.

Викладають гуртки дослідницько-експериментального напряму.

Викладають гуртки військово-патріотичного напряму.

Викладають гуртки еколого-натуралістичного напряму.

Працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду.

Міністр Оксен Лісовий підкреслив: “Йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням”.

Чому саме ці напрями освіти важливі для держави

Вибір саме цих напрямів не випадковий. За словами Міністра Лісового, позашкільна освіта за цими пріоритетами відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні навичок та інтересів у дітей, які необхідні для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України.

“Позашкільна освіта допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій у майбутньому”, – зазначив Оксен Лісовий. Він також додав, що залучення молоді до STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика), наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції є стратегічним завданням держави. Підтримка цих напрямів освіти є ключовою для економічного розвитку країни після перемоги.

Таким чином, пропозиція Міносвіти є кроком до збереження фахівців у критично важливих для майбутнього України сферах позашкільної освіти.